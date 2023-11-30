محافظ شمال سيناء ووكيل الشباب والرياضة يزوران الجرحى الفلسطينيين

تفقد صباح اليوم اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء وإيهاب حسن عبدالوهاب مدير عام مديرية الشباب والرياضة ، الجرحى الفلسطينيين المصابين في أحداث غزة، أثناء تلقيهم العلاج بمقر نادي أتحاد سيناء.

وقد وجه محافظ شمال سيناء، بتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية إلى الجرحى الفلسطينيين أثناء تلقيهم العلاج.

وأكد محافظ شمال سيناء، أن طاقة مستشفيات المحافظة 300 سرير، وإنه يمكن استقبال ضعف هذا العدد من خلال توفير غرف إضافية خارج المستشفى.. متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.



ووجه “عبد الوهاب “ الشكر للشعب المصري عامة واهالي شمال سيناء خاصة على الاستنفار والعطاء في هذه الازمة، بجانب الشكر للجمعيات الاهلية علي الجهود المبذولة لخدمة الأشقاء الفلسطينيين.



بدورهم وجه الفلسطينيون بمدينة العريش الشكر للقيادة المصرية والسيد الرئيس وجميع الجهات على حسن استقبالهم وتوفير كافة الخدمات لهم.

وأشار “حسن عبدالوهاب “، حرص وزارة الشباب بقيادة الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إلى توفير أماكن إقامة للمرافقين للجرحى الفلسطينيين، وتقديم كافة الخدمات لهم.