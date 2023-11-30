وزير الشباب يستقبل طلاب جامعة المنوفية المشاركين في زيارة مدينة المعرفة

استقبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، طلاب جامعة المنوفية المشاركين في زيارة مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي نظمتها الإدارة المركزية لتنمية الشباب (الإدارة العامة للبرامج والأنشطة الجامعية) بالتنسيق مع وحدة السياسات وتطوير الأعمال، وبالتعاون مع قوات الدفاع الشعبي والعسكري، والإدارة العامة لرعاية الطلاب بجامعة المنوفية، وذلك بمشاركة ٤٠ طالب وطالبة من طلاب جامعة المنوفية.

أكد وزير الشباب والرياضة التنسيق المستمر بين وزارتا الشباب والرياضة والتعليم العالي والبحث العلمي، والدور الإيجابي للوزارتين في تأهيل الطلاب علمياً وثقافياًورياضياً، وتحفيزهم على ممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة والزيارات لمختلف المشروعات القومية، بهدف لتنمية روح الولاء والانتماء وغرس الهوية الوطنية في نفوس الشباب، بالإضافة الي اطلاع الشباب المصري علي حجم الإنجازات التي تنفذها الدولة علي أرض الواقع.

تضمنت فاعليات الزيارة إلى عرض تقديمي يسرد نشأة المدينة ومنشآتها ومراحل البناء مدينة المعرفة والتي دشنتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أحدث النظم التكنولوجية في العاصمة الإدارية الجديدة للاطلاع على آخر المستجدات الذى يهدف إلى بناء مجتمع معلوماتي يتم من خلاله دعم البحوث والابتكار في التقنيات المتقدمة، وجذب استثمارات الشركات التكنولوجية العالمية، وتوفير التدريب التقني لإعداد أجيال واعدة قادرة على تنفيذ مشروعات بناء مصر الرقمية.

وتضم مدينة المعرفة أربعة مباني تشمل مبنى للابتكار والبحوث التطبيقية، وآخر للتدريب التقني، ومبنى للبحوث والتطوير في التكنولوجيا المساعدة، وجامعة مصر المعلوماتية المتخصصة في علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمجالات المرتبطة به.

تأتي الزيارة ضمن سلسلة الزيارات التي تم تنفيذها خلال شهر نوفمبر الجاري (قاعدة بورسعيد البحرية، شركة سايلوفودز بمدينة السادات، الشركة الوطنية للزراعات المحمية بالعاشر من رمضان، المركز التكنولوجي للتسجيل المساحي والعقاري)، والتي تنظمها وزارة الشباب والرياضة الي المواقع والوحدات العسكرية الهامة لطلاب الجامعات والمعاهد العليا والكوادر الشبابية.