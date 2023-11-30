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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

محمد عبد الواحد: أطالب جماهير الزمالك بدعم معتمد جمال

محمد عبد الواحد
محمد عبد الواحد

طالب محمد عبد الواحد نجم الزمالك السابق، جماهير الزمالك ومجلس إدارة النادي بدعم معتمد جمال المدير الفني للزمالك.

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قال محمد عبد الواحد في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "أوجه التحية لمعتمد جمال، مدرب زملكاوي محترم بيشتغل في صمت مش سامعين رغي كتير في الإعلام" 
وأضاف: "بطالب جمهور الزمالك يفضل داعم لمعتمد جمال، الراجل بيعمل اللي عليه، رغم الضغط الإعلامي الرهيب، والزمالك محتاج استقرار"
واختتم: "بطالب مجلس إدارة الزمالك بدعم معتمد جمال مهما كانت النتائج"

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