محمد عبد الواحد: أطالب جماهير الزمالك بدعم معتمد جمال

طالب محمد عبد الواحد نجم الزمالك السابق، جماهير الزمالك ومجلس إدارة النادي بدعم معتمد جمال المدير الفني للزمالك.



قال محمد عبد الواحد في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "أوجه التحية لمعتمد جمال، مدرب زملكاوي محترم بيشتغل في صمت مش سامعين رغي كتير في الإعلام"

وأضاف: "بطالب جمهور الزمالك يفضل داعم لمعتمد جمال، الراجل بيعمل اللي عليه، رغم الضغط الإعلامي الرهيب، والزمالك محتاج استقرار"

واختتم: "بطالب مجلس إدارة الزمالك بدعم معتمد جمال مهما كانت النتائج"