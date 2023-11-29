إسماعيل الجعبيري: تفسير الأحلام علم شرعي.. والرسول أول مُفسر في الإسلام (فيديو)

أكد الشيخ إسماعيل الجعبيري مفسر الأحلام، أن تفسير الأحلام علم شرعي ومن أشهر الأشياء في تفسير الأحلام قصة سيدنا يوسف.

وأوضح الشيخ إسماعيل خلال برنامجه "أفتوني في رؤياي" المذاع عبر قناة "أزهري" أن أول من فسر في الإسلام هو رسول الله .

وقال :"كان رسول الله حينما ينتهي من صلاة الصبح كان يتجه للصحابة ويقول لهم هل رأى منكم رؤيا أفسرها له، كما قال في حديث آخر (لم يبقى من النبوة إلا المبشرات قال الصحابة وما هي يا رسول الله، قال الرؤيا الصالحة)".

وأشار إلى أن رسول الله علم الصحابة علم تفسير الأحلام، مستشهدا بواقعة وجود أبو بكر رضي الله عنه في حضرة النبي وجاء رجل لرسول الله وقال له يا رسول الله رأيت مناما فسره له، قال وماذا رأيت، قال: إني أرى الليلة ظلة ينطف منها السمن والعسل، فأرى الناس يتكففون بأيديهم، فالمستكثر والمستقل، وأرى سبباً واصلاً من السماء إلى الأرض، فأراك يا رسول الله! أخذت به فعلوت به، ثم أخذ به رجل آخر فعلا به، ثم أخذ به رجل آخر فعلا به، ثم أخذ به رجل آخر فانقطع، ثم وصل فعلا به، قال أبو بكر: بأبي وأمي لتدعني فلأعبرنها، فقال: اعبرها، قال: أما الظلة فظلة الإسلام، وأما ما ينطف من السمن والعسل فهو القرآن لينه وحلاوته، وأما المستكثر والمستقل فهو المستكثر من القرآن والمستقل منه، وأما السبب الواصل من السماء إلى الأرض فهو الحق الذي أنت عليه، تأخذ به فيعليك الله، ثم يأخذ به بعدك رجل فيعلو به، ثم يأخذ به رجل آخر فيعلو به، ثم يأخذ به رجل آخر فينقطع، ثم يوصل له فيعلو به، أي رسول الله! لتحدثني أصبت أم أخطأت؟ فقال: أصبت بعضاً وأخطأت بعضاً، فقال: أقسمت -يا رسول الله- لتحدثني: ما الذي أخطأت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقسم) .