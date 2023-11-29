للدايت.. طريقة عمل كيكة الشوفان بالعسل

كيكة الشوفان بالعسل، من الحلويات اللذيذة التي تحتوي على العناصر الغذائية الهامة لجسمك، ويمكنك تناولها عند اتباعك لنظام غذائي صحي لخسارة الوزن، فتتميز بسعراتها الحرارية القليلة وتشعرك بالشبع فترة طويلة.

كيكة الشوفان بالعسل

طريقة عمل كيكة الشوفان بالعسل دايت

المقادير

- شوفان : كوب (حبوب)

- بيض : 2 حبة

- شوفان : كوب (مطحون)

- عسل : ثلاث أرباع الكوب

- زبادي : كوب

- زيت زيتون : نصف كوب (+ ملعقة كبيرة)

- فانيليا : ملعقة صغيرة

- دقيق : ثلاث أرباع الكوب (أسمر)

- بيكنج بودر : 2 ملعقة كبيرة

- ملح : ربع ملعقة صغيرة

طريقة التحضير

ادهني قالب كيك بملعقة كبيرة من زيت الزيتون، ثم وزعي حبوب الشوفان في الصينية.

ضعي البيض، واللبن الزبادي، وزيت الزيتون، والعسل، والفانيليا في وعاء عميق، واخفقي المكونات جيداً حتى تتجانس مع بعضها البعض.

أضيفي الدقيق الأسمر، والشوفان المطحون، والبيكنج باودر، والملح، وقلبي المكونات من الأسفل للأعلى حتى تتداخل.

اسكبي خليط الكيك في القالب المحضّر وساوي سطحه.

حمّي الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

أدخلي القالب إلى الفرن حتى ينضج الكيك ويتحمر، ثم قدميه.

فوائد تناول الشوفان

إنقاص الوزن

دقيق الشوفان غني بالألياف القابلة للذوبان، لذلك يميل الناس إلى الشعور بالشبع بسرعة أكبر بعد تناوله مقارنة مع الأطعمة الأخرى، ويساعد الشعور بالشبع الشخص على تقليل حجم وجبته وتحقيق أهدافه في إنقاص الوزن.

تنظيم مستويات السكر في الدم

إن تناول الشوفان يُحسن من التحكم في سكر الدم، وخصوصًا عند الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن، والمصابين بمرض السكري من النوع الثاني، كما أنّه يحسن حساسية الإنسولين، وذلك لاحتوائه على ألياف البيتا- جلوكان التي تؤخر إفراغ المعدة وامتصاص الجلوكوز.

المساعدة على تخفيف الإمساك

يساعد الشوفان على تخفيف الإمساك الشديد عند كبار السّن، ممّا يقلل حاجتهم إلى استخدام المليّنات الطبيّة.

تقليل خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم

أكدت الأبحاث التي شملت مليوني شخصٍ تقريبًا أن الحمية الغذائيّة العالية بالألياف من الحبوب الكاملة مثل الشوفان ارتبطت بانخفاض خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم.

يخفف الإمساك

يساعد محتوى الألياف الموجودة في الشوفان على تخفيف الإمساك. تعمل الألياف بشكل رائع على عملية الهضم وتحسن أيضًا من مشاكل الإمساك بسبب تأثيرها الملين الطبيعي، يمتص محتوى الألياف الماء الموجود في الجسم ما يساعد على إضافة حجم كبير إلى البراز، ما يسرع مروره عبر الجهاز الهضمي.