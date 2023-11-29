ضبط المتهم بإنهاء حياة شقيقه دهسا في الدقهلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بالدقهلية من القبض علي المتهم بقتل شقيقه دهسا بسيارته أثناء عودته من العمل، لخلاف علي الميراث

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقي مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد باستقبال مستشفى طوارئ المنصورة، محمود عبدالهادي محمد علي شملول، ويبلغ من العمر 54 عامًا، تاجر مواشي، ومقيم ببندر دكرنس، مصابًا بإصابات شديدة في العمود الفقري والنخاع الشوكي، وتوفي بعد 3 أسابيع من محاولات علاجه.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة دكرنس لمكان البلاغ، بالفحص وسؤال أسرة المتوفى اتهموا شقيقه ويدعى أحمد، ويبلغ من العمر 52 عامًا، تاجر مواشي، ومقيم ببندر دكرنس، بمحاولة التخلص منه وصدمه بسيارته أثناء استقلاله دراجة بخارية في طريق عودته من عمله في الأرض الزراعية، وذلك على إثر خلافات بينهما بسبب الميراث.

وحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة ومباشرة التحقيقات وامرت النيابة بسرعة ضبط المتهم.