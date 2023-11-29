تحرص الأمهات على تحضير العديد من الأصناف المفيدة والصحية لأفراد أسرتها لذا تشتري اللحوم الحمراء والبيضاء والأسماك بين تلو الآخر لتقدم وجبة غذائية متكاملة يوميًا لافراد أسرتها.

ويحتوي السمك على كمية وفيرة من الفوائد عدد من العناصر المفيدة للبالغين، واللازمة لنمو، وتطور الجهاز العصبي للأطفال، حيث تحتوي على ما يلي: أوميجا 3: أظهرت الأبحاث أهمية أحماض أوميغا 3 الدهنية، فهي: ​مفيدة لصحة القلب، كما أنها مفيدة للمعرضين إلى خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، أو المصابين بها الهامة للصحة .

وفي السطور التالية حضري سمك بالصلصة الخاصة لغداء مميز بخطوات سهلة وبسيطة.

المقادير

- السمك : 1 حبة (كبيرة الحجم، نوع السمك حسب الرغبة)

- ملح : ملعقة صغيرة

- عصير الليمون : نصف كوب

- الكرفس : 5 أعواد (مكونات الصلصة)

- بندورة : 2 حبة (مفرومة، مكونات الصلصة)

- البصل : 1 حبة (صغيرة ومبشورة، مكونات الصلصة)

- الزيت النباتي : ملعقة كبيرة (مكونات الصلصة)

- معجون الطماطم : ملعقتان كبيرتان (مكونات الصلصة)

- الكمون : نصف ملعقة صغيرة (مكونات الصلصة)

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة (مكونات الصلصة)

طريقة التحضير

1. قومي بغسل السمكة و تنظيفها جيداً، و رشيها بالملح و ضعي عليها عصير الليمون، و أدخليها الفرن على نار هادئة لمدة نصف ساعة تقريباً.

2. قلبي البصلة المبشورة مع البندورة المفرومة بالزيت ثم أضيفي الكرفس وقلبي على نار هادئة.

3. أضيفي معجون الطماطم و القليل من الماء و البهارات. واتركي الصلصة على النار حتى تتختر.

4. أخرجي السمكة من الفرن، و ضعي الصلصة فوقها ثم أعيدي إدخالها مرة أخرى إلى الفرن لتتشرب الصلصة و تجف فوقها.