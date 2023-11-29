الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

ضبط كميات كبيرة من الكوكايين قبالة السنغال

السنغال
السنغال

صادر الجيش السنغالي أكثر من ثلاثة أطنان من الكوكايين من سفينة راسية قبالة الساحل، في واحدة من أكبر عمليات تهريب المخدرات في البلاد.

وأعلنت البحرية يوم الثلاثاء ، قائلة إن السفينة احتجزت ليلة الأحد في المياه الدولية ، وعلى متنها 10 من أفراد الطاقم ، أحدهم سنغالي.

ثم اصطحبت السفينة إلى قاعدة الأدميرال فاي جاساما البحرية في العاصمة داكار، يوم الثلاثاء، "لتحديد وتسجيل المنتجات المضبوطة".

لطالما اعتبرت غرب ووسط أفريقيا منطقة عبور رئيسية للمخدرات القادمة من أمريكا اللاتينية، الآن أصبحت المنطقة أيضا واحدة من الاستهلاك المرتفع ، وفقا لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC).

وبين عامي 2019 و2022، ضبط ما لا يقل عن 57 طنا من الكوكايين في غرب أفريقيا أو في طريقها إليها، منها 4.7 أطنان في السنغال.

وفي كانون الثاني/يناير من هذا العام، ضبطت السنغال أكثر من 800 كيلو غرام من الكوكايين قبالة سواحل داكار.

نما العدد العالمي لمتعاطي الكوكايين بشكل مطرد في السنوات الأخيرة ، حيث قال مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في تقريره السنوي، في يونيو إن هناك ما يقدر بنحو 22 مليون مستخدم في عام 2021.
ومع ذلك، أشارت هيئة الأمم المتحدة أيضا إلى أن مضبوطات الكوكايين قد نمت بشكل أسرع، حيث احتوت إمدادات المخدرات إلى حد ما.


 

 


 

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