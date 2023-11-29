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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

الولايات المتحدة تثمن جهود النساء المدافعات عن حقوق الإنسان

وزارة الخارجية الأمريكية
وزارة الخارجية الأمريكية

ثمنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، الجهود الدؤوبة التي تبذلها النساء والفتيات في جميع أنحاء العالم اللاتي يدافعن عن حقوق الإنسان والحريات الأساسية في مجتمعاتهن في اليوم الدولي للمدافعات عن حقوق الإنسان.

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وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر - في بيان صحفي، وفقًا لما أورده الموقع الرسمي للخارجية الأمريكية - : "المدافعات عن حقوق الإنسان تلعبن دورًا حيويًا في مساءلة حكوماتهن وتعزيز حقوق الإنسان للجميع رغم مخاطر شخصية كبيرة وعلى الرغم من العنف القائم على النوع الاجتماعي والتهديدات والترهيب وغيرها من الأضرار، تظل هؤلاء النساء في الخطوط الأمامية، ملتزمات ببناء مجتمعات شاملة يسهل الوصول إليها لجميع الناس".

 

وأشار إلى تصريحات وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في وقت سابق، بأن "الدفاع عن حقوق النساء والفتيات متأصل في قيمنا الديمقراطية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع وعندما نعمل على تعزيز المساواة والدفاع عن حقوق المرأة، فإننا نحسن الحياة للجميع".

 

وأكد ميلر، مواصلة دعم الولايات المتحدة للمدافعات عن حقوق الإنسان لدورهن في مكافحة وكشف انتهاكات حقوق الإنسان من قبل الحكومات والشركات وحشد الجهود لحماية البيئة وتحسين الحكم، وتأمين المساءلة.

 

وأضاف: "سنستمر في العمل على تقليل الحواجز التي تحول دون مشاركة النساء والفتيات في الحياة العامة، وتعزيز جهودهن للدفاع عن الحقوق الأساسية لأنفسهن وللآخرين، وتعزيز قيادتهن في جميع أنحاء العالم".

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