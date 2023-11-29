سيميوني يكشف سر سعادته بالفوز على فينوورد الهولندي والتأهل المبكر

أبدى دييجو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد سعادته الكبيرة بالفوز خارج ملعبه على فينوورد الهولندي في روتردام 3-1 ،وتأهله لدور خروج المغلوب مبكرا وقبل مباراة واحدة على نهاية دور المجموعات.

وظل أتلتيكو في صدارة المجموعة الخامسة برصيد 11 نقطة بعد فوزه خارج أرضه في المسابقة للمرة الأولى منذ انتصاره على مانشستر يونايتد في أولد ترافورد في مارس 2022.

كما ضمن هذا الفوز مكانا في دور الستة عشر لنادي لاتسيو الذي رفع رصيده لعشر نقاط بعد فوزه على سيلتيك في روما بينما خرج فينوورد من السباق.

وقال سيميوني: السعادة لا تسعني بأداء فريقي في هذه المباراة، لعبنا بشكل رائع دفاعا وهجوما، ونجحنا في تشكيل صعوبة على المنافس ومن هنا جاء الهدف الأول.

وأضاف سيميوني: لا أتذكر كم من الوقت مضى منذ أن تأهلنا لدور الستة عشر مبكرا، هذا شيء يجب تسليط الضوء عليه، مجموعتنا كانت متقاربة المستوى لكننا نجحنا في التقدم بشكل جيد للغاية.

وحول المنافسة على لقب دوري أبطال أوروبا، قال سيميوني: نحن هنا من أجل منافسة أي فريق، مع التحلي بالتواضع والرغبة في التحسن سنعرف الأشياء التي تنقصنا وبعدها سنسعى لتعزيز نقاط قوتنا.

وبوسع الفريق تعزيز خياراته في القرعة المقررة يوم 18 ديسمبر بحصوله على صدارة المجموعة وسيحتاج فقط إلى التعادل على أرضه أمام لاتسيو يوم 13 ديسمبر لضمان ذلك.

وقال سيميوني: من المهم دائما إنهاء الموسم في أعلى مستوى ممكن، لم نبلغ دور الستة عشر بهذا القدر من الثبات والهدوء منذ سنوات.