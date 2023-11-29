الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

تحطم طائرة عسكرية أميركية قرب اليابان.. على متنها 8 أشخاص

طائرة هليكوبتر من
طائرة هليكوبتر من طراز "في-22 أوسبري"

تحطّمت طائرة عسكرية أميركية من طراز أوسبري، كان على متنها 8 أشخاص، اليوم الأربعاء، بالقرب من السواحل اليابانية، على ما أعلن خفر السواحل اليابانيون.

 

وقالت ناطقة باسم خفر السواحل اليابانية لوكالة فرانس برس: "تلقينا معلومات عند الساعة 14:47 (05:47 ت غ) تفيد بأن طائرة عسكرية أميركية من طراز أوسبري تحطمت قبالة جزيرة ياكوشيما".

 

وأضافت "أُعلمنا أيضا بوجود طاقم مؤلف من 8 أشخاص في الطائرة. ليس لدينا معلومات إضافية في الوقت الحالي".

 

وتقع جزيرة ياكوشيما جنوب جزيرة كيوشو في أقصى جنوب اليابان.

 

ويأتي هذا الحادث بعد تحطّم طائرة عسكرية أخرى من طراز أوسبري في شمال أستراليا في أغسطس، ما أسفر عن مقتل 3 من عناصر مشاة البحرية الأميركية من بين 23 شخصا كانوا فيها.

 

وتحطمت طائرة بوينغ إم في-22ب أوسبري في جزيرة ميلفيل شمال داروين خلال تدريب عسكري للقوات المحلية.

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