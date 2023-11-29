تورط موسكو بتسميم زوجة رئيس الاستخبارات الأوكرانية.. والكريملن يُجيب

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، في معرض حديثه عن تصريحات كييف بشأن "تورط" روسيا في تسميم زوجة رئيس المخابرات الأوكرانية كيريل بودانوف، إن كييف تتهم روسيا بالتورط في تسميم زوجة رئيس الاستخبارات الأوكرانية

وصرح بيسكوف ردا على سؤال حول رد الكرملين على اتهامات كييف بشأن تورط روسيا في تسمم زوجة رئيس المخابرات الأوكرانية: "أوكرانيا تلوم روسيا في كل شيء. في رأيي، إنهم يلومون روسيا حتى على وجودها. هذا اتهام شائع".

وذكرت وسائل إعلام أوكرانية، يوم أمس الثلاثاء، أن زوجة بودانوف، ماريانا بودانوفا، تسممت بالمعادن الثقيلة، وهي في المستشفى، وأكد المتحدث باسم مديرية المخابرات الرئيسية في وزارة الدفاع الأوكرانية، أندريه يوسوف، لاحقا أنباء تسمم بودانوفا بالمعادن الثقيلة.

الرئيس الاوكراني

وقال الرئيس السابق لجهاز المخابرات الخارجية الأوكرانية، فاليري كوندراتيوك، إنها تسممت بالزرنيخ والزئبق. وبحسب وسائل الإعلام الأوكرانية، تم أيضًا تشخيص إصابة العديد من موظفي مديرية المخابرات الرئيسية في وزارة الدفاع الأوكرانية بالتسمم، لكن رئيس المخابرات، بودانوف نفسه، لم يتبين أنه مسموم؛ فصحته جيدة.

وفي وقت سابق، قال مساعد نائب وزير الدفاع السابق، ستيفن بريان، إن رئيس المخابرات الأوكرانية كيريل بودانوف يشكل تهديدا حقيقيا لفلاديمير زيلينسكي، حيث "يمكنه قيادة مؤامرة من الجنرالات ضده من أجل صنع السلام مع روسيا"، على حد قوله.