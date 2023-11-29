تقيك من السرطانات ومفيدة للرضع.. 7 فوائد مذهلة لتناول البطاطا الحلوة

مع حلول فصل الشتاء والشعور بالبرد، يلجأ الجميع إلى تناول البطاطا الحلوة اللذيذة، حيث تمد الجسم بالطاقة وتشعره بالنشاط والحيوية، كما تمدك بالدفء المطلوب، وعلى الجانب الآخر، تحتوي البطاطا الحلوة على العديد من الفيتامينات والعناصر الغذائية الهامة لبناء الجسم، كما تحميك من الأمراض، وخلال السطور التالية نعرض لك أبرز فوائد البطاطا الحلوة لجسمك.

فوائد تناول البطاطا الحلوة

إمداد الجسم بالطاقة

تعتبر البطاطا الحلوة مصدر للكربوهيدرات والنشويات التي تعد المصدر الأساسي للطاقة في الجسم، فكل 100 جم منها مشوية تمدنا بما يقارب 89 سعر حراري، وقد تكون وجبة مثالية لمن يطمحون لزيادة أوزانهم والتخلص من النحافة إن تم إدخالها ضمن نظام غذائي متوازن ومحسوب.

تساعد على الهضم الجيد

تعد البطاطا الحلوة من الأكلات الغنية بالألياف الغذائية والمعروفة أيضًا بتحسين صحة الأمعاء والهضم يمكن أن يساعد المحتوى العالي من الألياف في البطاطا الحلوة أيضًا في منع الإمساك لدى كل من الأطفال والبالغين، كما أنه يحتوي على كمية عالية من فيتوستيرول الذي له تأثير وقائي على الجهاز الهضمي قد يساعد في منع وإدارة قرحة المعدة والإثني عشر.

تقوية المناعة

تحتوي البطاطا الحلوة على فيتامين سي والبيتا كاروتين، لذلك فهي مهمة لتقوية الجهاز المناعي، حيث أنها تساعد على مواجهة الجذور الحرة التي تواجه الجسم، كما أنه يساعد على مكافحة الالتهابات والأمراض المختلفة.

علاج الإمساك والحماية من سرطان الأمعاء

البطاطا الحلوة غنية بالألياف خاصة عندما تؤكل بقشرها، وفي هذه الحالة لا تعمل فقط على علاج الإمساك وتعزيز الهضم السليم، وإنما أيضا تقي من الإصابة بسرطان الأمعاء.

تحسين الرؤية

البطاطا الحلوة غنية بفيتامين أ في شكل بيتا كاروتين، وهو أحد مضادات الأكسدة الموجودة بشكل عام في الخضار ذات اللون البرتقالي الزاهي، يتم تحويل بيتا كاروتين إلى فيتامين أ في الجسم ، ويتم استخدامه لتكوين مستقبلات للكشف عن الضوء داخل عينيك، وبتناول البطاطا الحلوة يمكن السيطرة على اضطرابات العين المختلفة المتعلقة بنقص فيتامين أ مثل جفاف الملتحمة وإعتام عدسة العين.

بناء العضلات وحمايتها من التشنجات

تساعد البطاطا الحلوة على تحفيز بناء العضلات، حيث أنها تحتوي على العناصر الغذائية الضرورية لذلك ومنها البروتينات والفيتامينات والمعادن والنشويات المعقدة، كما أن لها دور في مقاومة التشنجات العضلية التي يتعرض لها الجسم، وتساعد أيضًا على استرخاء العضلات أثناء النوم ليلا، وهذا لأنها تحتوي على البوتاسيوم.

فوائد البطاطا للرضع

- تنظيم عملية الإخراج والتبرز لدى الرضع وهذا لأن البطاطا غنية بالألياف الطبيعية.

- الوقاية من الإصابة بالأنيميا وفقر الدم وهذا لأن البطاطا غنية بالحديد.

- بسبب محتوى البطاطا الحلوة من الفيتامينات والمعادن، فإنها تساعد على تحسين وظائف المخ، وبالتالي تطور القدرات الذهنية للرضع.

- تقوية عظام الرضع والعضلات بسبب فيتامين د الذي يساعد على امتصاص الكالسيوم بالجسم.

- تقوية مناعة الأطفال الرضع والحماية من العدوى وهذا لاحتواء البطاطا على مضادات الأكسدة ومضادات الالتهابات.