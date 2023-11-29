خبير علاقات دولية: مصر لعبت أدوارًا متعددة لوقف الحرب في غزة

أكد الدكتور طارق البرديسي، خبير العلاقات الدولية، أن مصر لعبت أدوارًا متعددة لوقف الحرب في الأزمة الحالية والحرب والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، قائلًا إن الثقة كبيرة في مصر قيادةً وحكومة وشعبًا ومصر منذ اللحظة الأولى تحركت من أجل إحلال السلام وتصحيح المسار، مشددًا على أن انعقاد قمة القاهرة للسلام في العاصمة الإدارية الجديدة كان لها مغزي كبيرة وشئ لافت.

وأوضح "البرديسي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، المُذاع عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن أدوار مصر في الحرب على غزة متعددة، بداية من إيصال المساعدات للأشقاء والتحرك الآخر لمنع توسيع دائرة هذه الحرب، وحشد المجتمع الدولي منذ اللحظة الأولى وتنسيق الجهود للوصول إلى حل لهذه الأزمة، كما أنه تم التأكيد من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي على رفض التهجير القسري وأنه يمس الأمن القومي المصري.

وأشار إلى أن مصر تحركت بشكل جماعي من أجل السلام، موضحًا أن هذه الجهود المكثفة المصرية تجاه الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة لم تتوقف للحظة تؤتي ثمارة ومنها الوصول إلى هذه الهدنة وتنفيذها والأمور تسير في نقطة وقف مستمر لإطلاق النار، مؤكدًا أن مصر سبقت الجميع في استيعاب هذه الأفكار وكانت حريصه على لعب هذه الأدوار الإيجابية لتحقيق الاستقرار في المنطقة، ومن اللحظة الأولى كانت خطواتها بمثابة نور لهذه العلاقات الدولية في رفض لعدم تهجير الفلسطينيين وتأكيد على أن التسوية هي الأمر المطلوب.

وأضاف أن مصر كانت مستعدة ومستمرة لإدخال المساعدات للأشقاء في غزة، كما أن مصر لها الخبرة في التعامل مع السياسات الإسرائيلية، مؤكدًا أن مصر بمثابة الشمس في سماء هذه العلاقات الدولية والمنطقة والجميع كان يترسم خطواتها وتقديرتها السياسية.

ونوه طارق البرديسي خبير العلاقات الدولية، بأن الهدنة الإنسانية في قطاع غزة جاءت نتيجة أدوار معقدة للدبلوماسية المصرية، والتي بمثابة أدوار متعددة لإنقاذ أهالي غزة نتيجة خبرات متراكمة للدولة المصرية، وهي أولى خطوات مصر لحل القضية الفلسطينية.

خطوات مصر لحل القضية الفلسطينية:

أشار إلى أن هناك جهودًا مستمرة تبذلها الدولة المصرية، للوصول على حلول نهائية ومستدامة، إذ إن الدولة المصرية تعلم أبعاد هذه القضية وتعرفها، وهي أولى خطوات مصر لحل القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن هناك جهودًا مستمرة تبذلها الدولة للوصول لحلول نهائية ومستدامة، وجاء ذلك خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح” المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”.