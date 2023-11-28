اصنعي جاتوه بالأناناس وتمتعي بمذاق لذيذ والوقاية من الأمراض

الأناناس من الفواكة الصحية والغنية بالفيتامينات التي تحميك من الإصابة بالفيروسات، وتمنح جسمك العناصر الغذائية التي تقيه من الأمراض مثل ارتفاع ضغط الدم وهشاشة العظام، وفيما يلي نقدم لك طريقة عمل جاتوه بالأناناس، لمذاق شهي وفائدة عاليه.

جاتوه بالأناناس

طريقة عمل جاتوه بالأناناس

المقادير

- سكر : 2 كوب

- دقيق : 3 اكواب

- عصير الأناناس : كوب ونصف

- الزيت : ثلاث أرباع الكوب

- بيكنج بودر : 2 ملعقة كبيرة

- حليب بودرة : ملعقة كبيرة

- بياض البيض : 4 حبات (كبير الحجم)

- أناناس : علبة

طريقة التحضير

نخلط بياض البيض مدة 5 دقائق، ونضيف السكر ونخلط ايضا لمدة 5 دقائق.

أضيفي الزيت والحليب ويخلط ثم نضيف العصير والدقيق المنخول مع بيكنج بودر بتدريج وندخلهم فرن.

اتركي المزيج نصف ساعة في الفرن ثم تتبعيها حتى تنضج، وبعد أن تهون في درجة حرارة الغرفة، زينيها بالكريمة وشرائح الأناناس الطازجة، ثم قدميها في أطباق الجاتوه.



فوائد تناول الأناناس

يعزز جهاز المناعة ويحميك من نزلات البرد

إذا كنت تصارع نزلة برد، فقد يكون حصولك على الأناناس خيارا ممتازا، حيث وجدت دراسة نشرت في مجلة التغذية والأيض أن الأطفال الذين تناولوا الأناناس تكون لديهم عدوى فيروسية أو بكتيرية أقل مقارنة بغيرهم من الأطفال.

تقوية العظام

من أجل الحفاظ على عظام قوية يمكنك الاستفادة من الكالسيوم والمنغنيز المعدني في فاكهة الأناناس، حيث يحتوي كوب واحد من الأناناس على حوالي 76% من القيمة اليومية الموصى بها من المنغنيز، الذي يعمل علي تحسين كثافة العظام وعلاج هشاشة العظام.

يحسن الهضم

يمكنك فقط تناول بعض الأناناس أو شرب بعض عصير الأناناس لتخفيف آلام المعدة، البروميلين والألياف الغذائية وفيتامين C الموجودة في الأناناس وفيرة وتساعد في الهضم الصحي.



إدارة ارتفاع ضغط الدم

حاول أن تتذكر أن تبدأ في تناول الأناناس بشكل متكرر إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم لأن هذه الفاكهة تحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم ومحتوى منخفض من الصوديوم ، مما قد يساعد في الحفاظ على ضغط الدم ويجعلك تشعر بالاسترخاء بشكل متكرر،هذه هي أفضل طريقة طبيعية للتحكم في ضغط الدم.