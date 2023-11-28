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الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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عميد الطب البيطري الأسبق: تناول البيض مهم جدًا لأسنان الطفل

بوابة الوفد الإلكترونية

قال الدكتور مصطفى بسطامي، أستاذ أمراض الدواجن، وعميد كلية الطب البيطري بجامعة القاهرة الأسبق، إن البيض يستسهل ويقوم بإطعام دواجن البياض بعض الأعلاف التي تعد في المنزل، معقبًا: “علف دواجن البياض لا يجوز اللعب فيه”.

وأضاف "بسطامي"، خلال حواره مع الإعلامي عماد الصديق، ببرنامج "حكايات ومعجزات"، المذاع على فضائية "ten"، أن تناول البيض مهم جدًا لأسنان الطفل، كما أنه مهم جدًا لزيادة التركيز، ولبشرة الطفل، مشيرًا إلى أن الطفل عليه أن يتناول بيضة يوميًا.

وأشار إلى الكوليسترول الموجود في البيض ليس ضارًا على الإطلاق، مشيرًا إلى أن الكوليسترول الضار يأتي من الزيوت المهدرجة مثل السمن الصناعي وخلافه.

الجريدة الورقية