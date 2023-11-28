أستاذ أمراض دواجن: نسبة البروتين في البيضة تقدر بـ7 جرامات

قال الدكتور مصطفى بسطامي، أستاذ أمراض الدواجن، وعميد كلية الطب البيطري بجامعة القاهرة الأسبق، إن إنشاء مشاريع الدواجن البياضة من قبل الشباب يحولهم إلى منتجين لسلعة مهمة لديها الكثير من الفوائد، مشيرًا إلى أن نسبة البروتين في البيضة تقدر بـ7 جرامات، وهي بذلك تعد أرخص بروتين، كما يحتوي صفار البيص على فيتامين "أ" بصورة مركزة.

وأضاف "بسطامي"، خلال حواره مع الإعلامي عماد الصديق، ببرنامج "حكايات ومعجزات"، المذاع على فضائية "ten"، أن أطباء الأطفال ينصحون بتناول الأطفال البيض، لأنه يقوي عظام ونظر الطفل، كما يحتوي على العديد من الفيتامينات الأخرى، مشيرًا إلى أن سعر البيضة الآن 5 جنيهات، وهذه المبلغ لا يمثل شيء بالنسبة للفوائد الموجودة في البيض.

ولفت إلى أن تناول الطعام قد يغير على لون صفار البيض، مشيرًا إلى أن عدم حصول الدواجن على الذرة الصفراء يؤدي إلى مشكلة في صفار البيض.