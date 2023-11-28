عاجل
وزير الخارجية يتفقد الاستعدادات النهائية لعقد الانتخابات الرئاسية.. بسفارة مصر في باريس
الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

أنشيلوتي: بيلينجهام لاعب ناضج ورائع

بيلينجهام وأنشيلوتي
بيلينجهام وأنشيلوتي

علق الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد الإسباني، على المستويات التي يقدمها الدولي الإنجليزي جود بيلينجهام مع الملكي منذ انتقاله للفريق، قادمًا من بوروسيا دورتموند الألماني.

txt

أنشيلوتي يُثير الجدل حول مستقبله مع ريال مدريد

ونجح بيلينجهام في جذب الأنظار إليه بشدة، بعد التألق اللافت للنظر من قبل الدولي الإنجليزي خلا المباريات الماضية مع الفريق الإسباني.

وتحدث أنشيلوتي عن تألق بيلينجهام، حيث قال: "دائمًا ما يواجهوا الإنجليز مشاكل في التأقلم مع الكرة الإسبانية".

وتابع: "بالنسبة لـ بيلينجهام فهو يعد لاعبًا ناضجًا ورائعًا، ويتأقلم مع أي بلد في العالم".

بينما تطرق للحديث عن النصيحة التي يرسلها لتشافي هيرنانديز، فقال: "لا أريد أن أقول أي شيء، كل واحد يعرف كرة القدم بشكل جيد".

وعن الانتقادات التي يتعرض لها، قال: "الانتقادات أمر طبيعي إلى حد ما، لكن لديه الخبرة والموارد للتعامل بشكل جيد مع هذا الوضع".

بينما أختتم حديثه بالحديث عن عودة كيبا وسبب تأثيره على لونين، فقال: "بالتأكيد لونين يلعب بشكل مميز للغاية خلال الفترة الماضية، وسيتنافس مع كيبا على المشاركة، ولدينا حارسان لديهم الكفاءة العالية".

مواد متعلقة

فرنسا تهزم مالي وتضرب موعدا مع ألمانيا في نهائي كأس العالم للناشئين

مشاهدة مباراة الأهلي وسموحة يلا كورة 365 "الشياطين الحمر" مباشر الدوري المصري 2023

3 سيناريوهات تحسم عودة أحمد حجازي للمشاركة مع الاتحاد السعودي
الجريدة الورقية