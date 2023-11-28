القبض على 4 أشخاص بتهمة غسل 200 مليون جنيه

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص"لأحدهم معلومات جنائية"–مقيمون بنطاق محافظتى "الشرقية– الإسماعيلية") لقيامهم بالإتجار وترويج المواد المخدرة وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى عن طريق قيامهم بـ(تأسيس الأنشطة التجارية – شراء العقارات والأراضى الفضاء والزراعية– شراء السيارات)بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (200مليون جنيه تقريبا).

وتم إتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال عناصر تشكيل عصابى لقيامهم بمحاولة غسـل 200 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم..

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.