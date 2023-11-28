الهلال السعودي في مهمة فض الشراكة مع نافباخور الأوزبكي والانفراد بالصدارة الآسيوية

يخوض فريق الهلال السعودي مواجهة جديدة في بطولة دوري أبطال آسيا عندما يحل ضيفا على نظيره نافباخور الأوزبكي، مساء اليوم في إطار خامس جولات دور المجموعات بالمعترك الآسيوي.

ويتقاسم الهلال ونافباخور صدارة المجموعة الرابعة بواقع 10 نقاط لكل منهما حيث تعادل الفريقين في لقاء الذهاب ثم حقق كل منهما الفوز في المباريات الثلاثة الأخيرة.

وسجل الهلال 12 هدفًا واستقبلت شباكه هدفًا وحيدًا، في حين سجل نافباخور 9 أهداف واستقبلت شباكه 3 أهداف.

وتأتي مباراة الليلة تحت اسم فك الاشتباك والانفراد بصدارة المجموعة وعدم الانتظار للجولة الأخيرة ويتواجد فريقا الهلال ونافباخور في المجموعة الرابعة التي تضم إلى جوارهما فريقي نساجي مازندران الإيراني ومومباي سيتي الهندي.

تنطلق مباراة الهلال ونافباخور في دوري أبطال آسيا في تمام الساعة السادسة بتوقيت مصر والسابعة بتوقيت السعودية.