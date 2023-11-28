إسرائيل توافق على قائمة بأسماء 50 فلسطينية للإفراج عنهن ضمن اتفاق تمديد الهدنة

وافقت الحكومة الإسرائيلية على قائمة بأسماء 50 فلسطينية يُفترض أن تفرج عنهن، مقابل إطلاق الفصائل الفلسطينية سراح نحو 20 إسرائيليًا من الأسرى لديها، في إطار الاتفاق على تمديد الهدنة في قطاع غزة ليومين إضافيين.

وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن "الحكومة وافقت الليلة على قائمة تضم 50 سجينة فلسطينية يُحتمل أن تفرج عنهن كجزء من اتفاق تمديد الهدنة المؤقتة مع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، وتأمين إطلاق سراح نحو 20 إسرائيليًا ممن تحتجزهم الحركة الإرهابية الفلسطينية منذ 7 أكتوبر ".