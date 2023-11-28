وليد دعبس: نستهدف إنشاء 3 فروع لنادي مودرن فيوتشر

أكد وليد دعبس رئيس نادي مودرن فيوتشر، أنه يسعى لإنشاء 3 فروع للنادي في التجمع والشيخ زايد والهضبة الوسطى، وتم تحديد الأماكن ونسير في إجراءات شراء الأراضي، مشيرا إلى أن ناديه يأمل في التوسع بمحافظات الشرقية والمنصورة.

وقال دعبس في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر قناة etc:: "أتمنى أن يكون هناك تعاون مع هيئة استاد القاهرة، ورئيسه وليد عبدالوهاب الذي يمتلك فكر اقتصادي رائع، ويسعى للدخول في شراكة مع القطاع الخاص وهو فكر يساعد على النجاح، ونتمنى وجود تعاون مع الاستاد في العديد من المشروعات".

وأضاف: "نسعى لإيجاد موارد مالية لنادي مودرن فيوتشر من أجل توفير المداخيل المالية، والاستثمار الرياضي ليس مجرد انفاق أموال فقط".

وواصل: "يجب فتح الاستثمار في الأندية الشعبية في المحافظات لإعادتها من جديد للدوري المصري مثل نادي الشرقية والمنصورة وهناك رجال أعمال كثيرين موجودين ولكن يجب وضع استراتيجية ونظام معين من أجل الاستثمار وإيجاد مداخيل مالية".