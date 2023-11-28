استقبال حافل من مجلس مدينة شرم الشيخ لتهنئة المحافظ بحصوله على درجة الدكتوراه

نظم مجلس مدينة شرم الشيخ، مساء اليوم، استقبالا حافلا لتقديم التهنئة للواء الدكتور خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، بحضور القيادات التنفيذية، ورئيس مدينة شرم الشيخ، وممثلي عدة جهات مختلفة.

وقام كورال مدرسة شرم الشيخ الرسمية للغات بانشاد عدد من الأغاني الوطنية والحماسية واغاني عن سيناء بمناسبة هذه المناسبة.

وكان محافظ جنوب سيناء قد حصل علي درجة دكتوراه الفلسفة فى الاستراتيجية القومية بعنوان(التنمية الشاملة في سيناء لمواجهة العنف والإرهاب)، مع مرتبة الشرف

والتي تمت مناقشتها أمس الاحد، من داخل قاعة أكتوبر بالأكاديمية العسكرية -للدراسات العليا والاستراتيجية، ووسط حضور مهيب ضم عددا من الوزراء والمحافظين وكوكبة من أساتذة الجامعات وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والقيادات الإعلامية وكبار الكتاب والصحفيين ورجال الفكر وممثلين عن الازهر والكنيسة وكبار المستثمرين ورجال الأعمال و ومشايخ وعواقل البدو وممثلين عن المرأة وعددا كبيرا من أهالي جنوب سيناء ،

تمت مناقشة رسالة الدكتوراة بواسطة لجنة رفيعة المستوى، ضمت اللواء دكتور محمد عبد المنعم نعيم وعضوية كل من اللواء دكتور طه محمد السيد والأستاذ الدكتور صالح الشيخ

وقد أجازت اللجنة بإجماع الآراء رسالة الدكتوراة المقدمة من اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء ، كما أشادت اللجنة بالمجهود البحثي والعمق الفلسفي المدعم بالخبرة العملية لمقدم الرسالة اللواء خالد فوده وإصراره على ثقل خبراته بما يفيد الأجيال القادمة من الباحثين بكافة مستوياتهم ، متمنين له دوام التوفيق.

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