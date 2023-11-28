تفاصيل زيارة الدخيري والوفد المرافق له للبنك الإسلامي للتنمية في جدة



قام البروفيسور إبراهيم آدم الدخيري مدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية والوفد المرافق له بزيارة للبنك الإسلامي للتنمية جدة المملكة العربية السعودية يوم الأحد الموافق 26 نوفمبر 2023.



والتقى وفد المنظمة بوفد رفيع المستوى من قطاع الزراعة وموارد المياه والتنمية الريفية حيث استعرض المدير العام أنشطة المنظمة ذات العلاقة بالزراعة وموارد المياه والتنمية الريفية ثم تناول وفد البنك الكلمة بشرح وافي عن الفرص المتاحة في عرض المنظمة وكذلك قام وفد البنك بشرح وافى عن استراتيجية البنك في المجال التنموي .



إنتهى اللقاء إلى تحديد عدد من مجالات الاهتمام المشتركة التي سيبدأ التعاون فيها على أن يتم الإعداد لسلسله من اللقاءات الإقليمية لبلورة الأفكار التي تم التوصل إليها سعياً إلى البدء في عدد من المشروعات التنموية في عدد من الدول العربية .