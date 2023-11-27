أبو سليم الليبي يكشف الزمالك على حقيقته تحت قيادة معتمد جمال

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الفوز بشق الأنفس على نظيره أبو سليم الليبي بهدف نظيف، ضمن منافسات الجولة الأولي من دور المجموعات ببطولة الكونفيدرالية الإفريقية لهذا الموسم.

وشهدت المباراة ظهور الفارس الأبيض بمستوى متواضع، حيث كان الفريق الليبي سيُدرك هدف التعادل في اللحظات الأخيرة من المباراة لولا تألق الحارس محمد عواد، والذي نجح في إبعاد كرة خطيرة، على الرغم من فارق الإمكانيات بين الفريقان، والذي يصب في صالح القلعة البيضاء.

الزمالك يظهر بمستوى متواضع تحت قيادة معتمد جمال

الزمالك وأبو سليم الليبي

ظهر الفريق الأبيض خلال شوطي المباراة أمام أبو سليم بدون تنظيم تكتيكي على أرضية الملعب، مما جعل هناك حالة من الغضب لدي الجماهير من المستوى السلبي الذي ظهر عليه لاعبي الفريق خلال مواجهة الأمس.

ولم ينجح معتمد جمال، القائم بأعمال المدير الفني للزمالك في تقديم مستوى مميز، حيث لعب المدرب المصري بالأسلوب الذي كان يتبعه المدير الفني الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، بالاعتماد على ثلاثي في الخط الخلفي، وأيضًا عدم الاعتماد على مهاجم صريح.

فقد كان يلعب بالثلاثي محمود عبد الرازق شيكابالا وأحمد السيد "زيزو" ويوسف أوباما، حيث كان الثلاثي يتواجد كل واحد منهما في مركز المهاجم، لكن لم ينجح أيًا منهما في تشكيل خطورة على مرمى أبو سليم.

جماهير الزمالك تطالب بالمدرب الأجنبي

طالبت جماهير الزمالك عقب نهاية مباراة الأمس أمام أبو سليم الليبي مجلس الإدارة بضرورة التعاقد مع مدير فني أجنبي، وذلك بعد المستوى السيء، الذي ظهر عليه الفريق بالأمس وعدم استغلال الجهاز الفني للقلعة البيضاء بقيادة معتمد جمال فترة التوقف الدولي في تطوير اللاعبين.

وكانت تقارير صحفية أكدت خلال الفترة السابقة على أن الزمالك تواصل مع عدد من المدربين الأجانب للتعاقد مع أحدهم أبرزهم الإيطالي ماترازي، والذي تولي تدريب نابولي الإيطالي خلال الفترة الأخيرة، وأيضًا السويسري كريستيان جروس، لكنه أعتذر لأسباب شخصية خاصة به، بجانب عدد من المدربين الأخرين.

وكان معتمد جمال، القائم بأعمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قد تولي تدريب الفريق خلفًَا لأوسوريو، حيث نجح في قيادة النادي لعبور بيراميدز في نصف نهائي كأس مصر بركلات الترجيح، ومن ثم التأهل لمواجهة الأهلي في المباراة النهائية.