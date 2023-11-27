مدرب نافباخور الأوزبكي: الهلال الأقوى آسيويًا

أكد بابايان المدير الفني لفريق نافباخور الأوزبكي، أن نادي الهلال السعودي الأقوى على مستوى القارة الآسيوية في الفترة الحالية، لافتًا أن مواجهته ستكون صعبة للغاية.

قال مدرب نافباخور خلال المؤتمر الصحفي للمباراة:" سنلعب أمام فريق هو الأقوى في قارة آسيا، هذه حقيقة لا ينكرها أحد".

وأضاف " في حالة تصدرنا المجموعة سيكون انجازًا كبيرًا نظيرًا لوجود فريق بحجم وتاريخ الهلال".

وشدد مدرب نافباخور أنه سيسعى للفوز في مواجهة الهلال وتقديم مستوى فني يليق بفريقه.

ويحل الهلال ضيفًا على نافباخور الأوزبكي مساء غد الثلاثاء في الجولة الخامسة من مجموعات دوري أبطال آسيا.

ويحتل الهلال صدارة المجموعة برصيد 10 نقاط، حيث فاز في 3 مباريات وتعادل في واحدة كانت أمام نافباخور بالجولة الأولى في الرياض.