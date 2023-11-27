الهلال السعودي يتطلع لفض الشراكة مع نافباخور الأوزبكي والانفراد بالصدارة

مواجهة قوية تجمع بين الهلال السعودي ونافباخور الأوزبكي من أجل فض الشراكة على صدارة المجموعة الرابعة في دوري أبطال آسيا.

ويتقابل الفريقان مساء الثلاثاء على الملعب المركزي بمدينة نامانغان الأوزبكية، ويتصدر الهلال المجموعة برصيد 10 نقاط وبفارق الأهداف عن مضيفه.

وكان الهلال قد استهل مشواره في دور المجموعات بتعادل مع نافباخور بهدف لمثله ثم حقق 3 انتصارات متتالية على نساجي مازندران الإيراني 3-0، ومومباي سيتي الهندي 6-0 ذهاباً و 2-0 إياباً.

وتنحاز الأرقام التاريخية لمصلحة الهلال أمام الأندية الأوزبكية، حيث خاض 19 مباراة في عموم المواجهات الآسيوية، فاز خلالها الهلال في 12 مباراة، وتعادل في 5 مباريات وخسر اثنتين، وسجل هجومه 41 هدفاً، فيما استقبلت شباكه 14 هدفا.

ويقدم الهلال مستويات جيدة على الصعيد الأسيوي حيث لم يخسر في 20 مباراة متتالية، تعادل خلالها في ثلاث فقط، وسيكون تركيزه منصباً على الفوز والعودة بالعلامة الكاملة .