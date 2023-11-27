قطع مياه الشرب في الوليدية بأسيوط

أعلنت شركة مياه الشرب بأسيوط والوادي الجديد عن إجراء غسيل مروق بمرشحات الوليدية غسيل وتطهير وتعقيم مروق رقم 2 بدءا من مساء الاثنين الموافق 27 نوفمبر وعلى مدار 3 ايام متتالية والتي من المتوقع أن تتأثر بها الادوار العليا بمنطقه الوليدية بضعف في المياه وقت الذروة

وبناءً على تعليمات المهندس على الشرقاوي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة تنوه الشركة أن وصول المياه لمنطقة الوليدية سيكون ضعيف إلى حد ما وخاصة في الأدوار العليا علما بانه تتيح الشركة بدائل اثناء هذه الأعمال

وأضاف الشرقاوي لتأمين احتياجات سكان المنطقة، ستقوم الشركة بتوفير سيارات مياه صالحة للشرب في أماكن محددة لتلبية احتياجات المواطنين. وأكد على أن عملية غسيل وتطهير وتعقيم المروق الثاني تأتي في إطار الاهتمام الكامل بجودة المياه وسلامة المواطنين.

كما أشار المهندس على الشرقاوي إلى أن الشركة ستقوم باتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان عودة المياه إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن بعد انتهاء عملية الغسيل والتعقيم. وأنها ستواصل مراقبة جودة المياه بشكل دوري ومستمر للتأكد من سلامتها وخلوها من أي تلوث.

وفي هذا السياق، دعا المواطنين إلى توفير حاجاتهم من المياه المعتمدة خلال فترة الأعمال والتعاون مع الشركة لتجاوز أي اضطراب قد يحدث في توزيع المياه. كما طالبهم بعدم التردد في التواصل مع الشركة في حال واجهوا أي مشكلة أو احتياج للمياه.

ويأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة من الأعمال الاحترازية التي تقوم بها شركة مياه الشرب بأسيوط والوادي الجديد للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وضمان جودة المياه التي تصل إلى منازلهم. ويعكس التزام الشركة بتقديم خدمات متميزة ومراعاة الاحتياجات الأساسية للسكان في كافة المناطق التابعة لها.