الكشف علي 372 مواطن بالقافلة العلاجية المتخصصة بقرية سمهود بقنا

أعلن الدكتور محمد يحيي بدران وكيل وزارة الصحة بقنا، اليوم الاثنين، عن نجاح القافلة الطبية العلاجية المتخصصة بقرية سمهود بمركز أبوتشت في تقديم خدماتها ل 372 مواطن .

وأوضح الدكتور محمد أن القافلة المنعقدة علي مدار يوم واحد قد إستفاد منها 132 مواطن في تخصص الباطنة ، 154 في تخصص الأطفال بالإضافة إلي 86 مستفيدة في تخصص النساء وتنظيم الأسرة.

وأضاف بدران أن القافلة تعد ضمن القوافل العلاجية المتخصصة العديدة التي تنظمها مديرية الصحة في إطار مبادرة 100 يوم صحة.

والتي تتم تحت رعاية الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان واللواء اشرف غريب بهدف تقديم أوجه الرعاية المتنوعة المواطنيين في جميع قري المحافظة.

مؤكداً علي إستمرار خطة القوافل الطبية الشاملة والمتكاملة والتي تجوب شتي القري والنجوع وفق خطة موضوعة لضمان وصول الرعاية الصحية اللازمة لمستحقيها.