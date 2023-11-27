ساويرس معلقا على العنف الإسرائيلي في الضفة: "سيخلق جيلا جديدا يريد أن يثأر لأهله"

نشر رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعى "X"عدم اهتمام العالم بأحداث الضفة الغربية بشأن “أعمال العنف واعتقال الشباب والأطفال من قبل الجيش الإسرائيلي والمستوطنين” في ظل وقف إطلاق النار في غزة.

وكتب نجيب ساويرس في تقريره عبر منصة “إكس”: “في ظل وقف إطلاق النار في غزة، أدار العالم ظهره لما يحدث في الضفة الغربية، بما في ذلك عنف الجيش الإسرائيلي واعتقال المراهقين والشابات”. الأطفال”، إضافة إلى اعتداءات المستوطنين المتطرفين وتزايد أعداد القتلى الفلسطينيين”، وأشار إلى أن ذلك “يؤدي إلى الغليان”. ولا يمكن مدح صفحاته!

وتابع ساويرس: “لقد قلت من قبل أن القتل والدمار لن يفعل شيئا سوى خلق جيل جديد ينتقم لشعبه”.