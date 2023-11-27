أشهر الأوبرات العالمية علي المسرح الكبير.. الأربعاء

تقدم فرقة أوبرا القاهرة تحت إشراف مديرها الفني الدكتورة تحية شمس الدين، حفلا بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو ناير ناجي وذلك في الثامنة مساء الأربعاء 29 نوفمبر علي المسرح الكبير، وذلك استمرارا لخطة دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر والهادفة إلى عرض مختلف ألوان الفنون الجادة.



يتضمن البرنامج مقتطفات من أشهر الأوبرات الكلاسيكية العالمية منها للبوهيم ومقدمة للأوركسترا ل بوتشيني، شمشون ودليلة ل سان صانص، الرثاء ل فيدريكو سيليا، كڤلييريا روستيكانا ل ماسكاني، كارمن ل بيزيه، حلاق إشبيلية ل روسيني، لافيفوريتا ل دونيزيتي، ريجوليتو- ماكبث- لاتران ڤ باتا ل ڤيردى... أداء تحية شمس الدين، عمرو مدحت، وليد كريم، مصطفى محمد، رضا الوكيل، مني رفله، نورس المرغني، مينا رافاييل، چيهان فايد، أمينة خيرت، عمادا عادلا، چولي فيضي وأسامة جمال.

جدير بالذكر أن فرقة أوبرا القاهرة تكونت رسميا عام 1964 وقدمت العديد من أشهر الأوبرات العالمية، ويضم الريبرتوار الخاص بها أكثر من 32 رواية أوبرالية شهيرة، كما شارك أعضاؤها في عروض ضخمة على أكبر مسارح العالم ونجحت في تكوين قاعدة جماهيرية تهتم بالغناء الأوبرالي باعتباره أحد أرقى أشكال الفنون.

أوركسترا أوبرا القاهرة تأسس عام 1994 ونجح منذ تأسيسه أن يلعب دورا هاما وبارزا على الساحة الموسيقية في مصر حيث صاحب عدد كبير من عروض فرقة باليه أوبرا القاهرة وفرقة باليه البولشوي أثناء زيارتها لدار الأوبرا المصرية، إلى جانب عروض فرقة أوبرا القاهرة، قدم سلسلة من الحفلات السيمفونية بعنوان "الموسيقى للجميع" وحقق نجاحا كبيرا، قام بجولات فنية في العديد من دول العالم وحاليا يتولى مسئوليته المايسترو ناير ناجي كمدير الفني وقائد أساسي.