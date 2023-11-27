الخصائص المفيدة والضارة لزيت بذور الكتان

يمكن أن يكون استهلاك زيت بذور الكتان مفيدًا في الوقاية من العديد من الاضطرابات لكن هذا الزيت يمكن أن يضر الجسم أيضًا في بعض الحالات.

زيت بذور الكتان هو طعام خارق، ومجموعة خصائصه المفيدة واسعة جدًا، ويساعد استهلاك زيت بذور الكتان على تجديد كمية الدهون الضرورية للجسم؛ فهو عنصر لا غنى عنه في النظام الغذائي الصحي.

مصدر للأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة، ويتم تقييم زيت بذور الكتان في المقام الأول لمحتواه العالي من الأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة - اللينولينيك (أوميجا 3، 60٪) واللينوليك (أوميجا 6، 20٪)، وهذه المواد المهمة للصحة تدخل الجسم فقط مع الطعام ولا يتم تصنيعها بواسطة الجسم نفسه.

يخفض نسبة الكولسترول ويحمي من جلطات الدم

تساعد الأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة في زيت بذور الكتان على تطبيع عملية التمثيل الغذائي للكوليسترول في الجسم، وتقليل الآثار الضارة للرواسب الدهنية على جدران الأوعية الدموية، ومنع تكوين جلطات الدم.

يعطي تأثير مضاد للأكسدة

التوكوفيرول الموجود في الزيت له تأثير مضاد للأكسدة، أي أنه يزيد من حماية الخلايا من تطور السرطان على وجه الخصوص، تشير الأدلة المتاحة إلى أن استهلاك زيت بذور الكتان فعال في الوقاية من سرطان الثدي والقولون والمستقيم.

يحسن المظهر

قد لوحظ أنه عند تناول زيت بذور الكتان تتحسن حالة الجلد، فيصبح أكثر مرونة ونعومة.

يساعدك على فقدان الوزن

ينشط زيت بذور الكتان عملية التمثيل الغذائي، وبالإضافة إلى ذلك، يساهم في التخلص بشكل أكثر نشاطًا من السموم والرواسب الدهنية في الأمعاء، مما يضمن في النهاية تأثير فقدان الوزن.

ما هي خصائص زيت بذور الكتان التي يمكن أن تكون ضارة؟

استخدامه نادر، لكنه لا يزال يسبب الحساسية، ومعه - الحكة واحمرار الجلد.

إذا تم استهلاك زيت بذور الكتان من قبل شخص يتناول أدوية مضادة للتخثر، فقد يحدث النزيف.

التشبع بالأحماض الدهنية مع الاستهلاك المفرط للزيت له تأثير سيء على أعضاء الجهاز الهضمي والإخراج.

يجب أن نتذكر أن زيت بذور الكتان موانع للنساء الحوامل، والأشخاص الذين يتناولون الأدوية ومضادات الاكتئاب، وكذلك أولئك الذين يعانون من الأمراض التالية - التهاب البنكرياس، التهاب الكبد، التهاب المرارة، تحص صفراوي.