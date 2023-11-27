مايا دياب تسير على خطى شريهان بالكريستال اللامع

تتمتع النجمة اللبنانية مايا دياب بذوق رفيع يميل لما يعكس قوامها الممشوق ووزنها المثالي كعارضات الأزياء.

وبدت مايا دياب بإطلالة ساحرة مفعمة بجاذبية اللون الأسود، حيث ارتدت فستانا طويلا مجسما، ينتمي لقصة ألوان شولدر، صمم من قماش المخمل الناعم بلون الأسود والمزين بحبات الكريستال من الأمام، مع فتحتة مثيرة كشفت عن احد ساقيها الفستان عكس رشاقة قوامها ووزنها المثالي، مما جعلها تشبه ذوق النجمة الاستعراضية شريهان.

وزينت أذنيها باكسسوار الكريستال على شكل طاووس.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت تسريحة شعر لافته ووضعت مكياجًا صاخبًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون النود في الشفاه.

مايا دياب

مايا دياب من مواليد 12 نوفمبر 1980، مغنية وممثلة وعارضة أزياء ومقدمة برامج لبنانية، وعضو سابق في فرقة فور كاتس.

عن حياتها

درست الإعلام في الجامعة اللبنانية. اشتهرت من خلال برنامج ستوديو الفن عام 1996، حيث فازت بالجائزة الذهبية عن عروض الأزياء ثم تبارت مرة أخرى في ستديو الفن عام 2001 عن فئة التقديم، ثم انضمت إلى فرقة فور كاتس التي قررت الأنفصال عنها في عام 2010 لكي تعمل بمفردها في المجال الفني، قررت تصوير أغنية مصورة مع المخرج اللبناني يحيى سعادة في تركيا إلا أن المخرج توفي أثناء التحضير لتصوير الأغنية بسبب تعرضه لصعق كهربائي.

فازت بلقب أفضل مقدمة تلفزيونية عن برنامج هيك منغني عام 2012.

حياتها الأسرية

متزوجة من رجل الأعمال «عباس ناصر» ولديهما طفلة ة تدعى كاي.