إسرائيل تتفق مع إيلون ماسك على عدم تشغيل الإنترنت الفضائي في قطاع غزة

توصل وزير الاتصالات الإسرائيلي إلى اتفاق مع إيلون ماسك على عدم تشغيل الإنترنت الفضائي في قطاع غزة إلا بموافقة إسرائيل،وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل لها نقلًا عن وسائل إعلام إسرائيلية.

دعا ممثل السياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل اليوم الاثنين إلى تمديد الهدنة في قطاع غزة، والتي من المقرر أن تنتهي غدًا الثلاثاء.

وقال بوريل - خلال اجتماع للاتحاد من أجل المتوسط في مدينة برشلونة الإسبانية نقلت قناة "فرانس 24" مقتطفات منه اليوم /الاثنين/ - "يجب تمديد الهدنة لجعلها مستدامة وطويلة الأمد، والعمل من أجل التوصل إلى حل سياسي".

وكانت الهدنة الإنسانية المؤقتة في قطاع غزة قد بدأت صباح الجمعة الموافق 24 نوفمبر 2023 لمدة أربعة أيام، وذلك بعد أن اتفق الطرفان الفلسطيني والإسرائيلي على بنودها التفصيلية برعاية مصرية قطرية أمريكية وبموجبها يتم تبادل 50 رهينة محتجزًا في غزة مقابل تحرير 150 أسيرًا فلسطينيًا بالسجون الإسرائيلية، وإدخال 130 ألف لتر سولار و4 شاحنات من الغاز عبر ميناء رفح البري إلى قطاع غزة، وتدفق المساعدات الإنسانية من مصر إلى القطاع بحيث يتم يوميًا إدخال 200 شاحنة محملة بالمواد الغذائية والأدوية والمياه وذلك للمرة الأولى منذ بدء الحرب على غزة في 7 أكتوبر الماضي.