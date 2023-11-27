رفع الإشغالات و280 طن قمامة بقرى مركز المحلة

أكد اليوم اللواء عمرو محمد فكرى رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى أنه تم اليوم تنفيذ حملات نظافة صباحية بمركز المحلة بالتنسيق مع نواب رئيس المدينة ورؤساء الوحدات المحلية والتى أسفرت اليوم عن رفع 280 طن قمامة تم بواسطة معدات الوحدات المحلية ومتعهدي جمع القمامة بقرى مركز المحلة

كما أضاف أن حملات النظافة شهدت رفع 70 طن قمامة من قطاع شرق مركز المحلة بمدخل المنصورة بمحلة أبو على وشارع البحر ببشبيش و طريق المحلة / دمرو نطاق ميت الليت ومحلة حسن وكذلك تم رفع 65 طن قمامة من قطاع غرب مركز المحلة بطريق قطور القديم بالعامرية ونفق المغازى بالجابرية وقرية سندسيس بالمعتمدية و مدخل قرية نمرة البصل ورفع 75 طن قمامة بقطاع شمال مركز المحلة أمام البوابة التعريفية بالبنوان وأمام المصالح الحكومية بدمرو وأمام المستشفى بسامول وأمام المدارس بالشهيدى ورفع 70 طن قمامة بقطاع جنوب مركز المحلة بكورنيش كفر حجازى لشبرابابل ومجمع المصالح الحكومية بالهياتم وأمام ترعة القرشية بصفط تراب وشارع دار الناحية ببلقينا.

يذكر أنه يتم تنفيذ حملات لرفع الإشغالات بجانب حملات النظافة لرفع جميع الإشغالات الموجودة بمداخل القرى والطرق الرئيسية وأمام المدارس والمصالح الحكومية وتحرير محاضر للمخالفين.