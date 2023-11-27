الإثنين 27 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

الصفدي: يجب محاسبة مرتكبي جرائم الحرب الإسرائيليين

وزير الخارجية الأردني
وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي

 

قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي: يجب محاسبة مرتكبي جرائم الحرب الإسرائيليين، وفقا لقناة القاهرة الإخبارية.

txt

أيمن الصفدي يُحذّر من أي مُحاولة لتهجير الفلسطينيين باتجاه الأردن

وأضاف  كلمته  في اجتماع الاتحاد من أجل المتوسط ، ما يحدث بقطاع غزة انتهاك صارخ للقانون الدولي.

وأكد أننا سنواصل العمل لوضع حد للحرب في غزة.

وأطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي، عملية "السيوف الحديدية"، ردًا على عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة حماس، وتشنّ عشرات الطائرات الحربية غارات في عدة مناطق على أهداف تابعة لحماس في قطاع غزة،

وفي سياق متصل شدد المُتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبوردينة اليوم الاثنين على أن اقتراح وزير المالية الإسرائيلي المتطرف سموتريتش تخصيص ملايين الشواكل في ميزانية عام 2023 لتعميق الاستيطان في الأرض الفلسطينية ، يأتي في إطار الحرب الشاملة التي يشنها الاحتلال على الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس.

وقال أبوردينة ، في تصريح له ، "إن هذا الاقتراح يأتي في الوقت الذي تحتجز فيه إسرائيل أموال المقاصة الفلسطينية وتواصل حرب الإبادة الجماعية بحق قطاع غزة الصامد وفي الضفة الغربية".

وحذر الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية من تداعيات هذا الإعلان الإسرائيلي الخطير على أمن المنطقة واستقرارها..مُطالبًا الإدارة الأمريكية بالتدخل العاجل والضغط على الحكومة الإسرائيلية لضمان عدم تنفيذه، والإفراج عن الأموال الفلسطينية المُحتجزة لدى دولة الاحتلال.

وقال أبوردينة: "يقومون باحتجاز أموالنا وتحويلها لسرقة الأرض الفلسطينية عبر الاستيطان المُدان دوليًا وغير الشرعي حسب جميع قرارات الشرعية الدولية، خاصة القرار 2334".

مواد متعلقة

ما بين سد النهضة وحرب غزة

لوحات تتضامن مع أطفال غزة وتوعية بالمشاركة فى انتخابات الرئاسة

وزير الخارجية يبحث مع نظيره الأمريكي الأوضاع في غزة وتنفيذ الهدنة

أيمن الصفدي يُحذّر من أي مُحاولة لتهجير الفلسطينيين باتجاه الأردن

الصفدي: "كل أطياف الشعب الأردني تقف إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين"

العسومي يهنئ الصفدي بمناسبة انتخابه للمرة الثانية رئيسًا لمجلس النواب الأردني
الجريدة الورقية