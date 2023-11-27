قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي: يجب محاسبة مرتكبي جرائم الحرب الإسرائيليين، وفقا لقناة القاهرة الإخبارية.

وأضاف كلمته في اجتماع الاتحاد من أجل المتوسط ، ما يحدث بقطاع غزة انتهاك صارخ للقانون الدولي.

وأكد أننا سنواصل العمل لوضع حد للحرب في غزة.

وأطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي، عملية "السيوف الحديدية"، ردًا على عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة حماس، وتشنّ عشرات الطائرات الحربية غارات في عدة مناطق على أهداف تابعة لحماس في قطاع غزة،

وفي سياق متصل شدد المُتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبوردينة اليوم الاثنين على أن اقتراح وزير المالية الإسرائيلي المتطرف سموتريتش تخصيص ملايين الشواكل في ميزانية عام 2023 لتعميق الاستيطان في الأرض الفلسطينية ، يأتي في إطار الحرب الشاملة التي يشنها الاحتلال على الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس.

وقال أبوردينة ، في تصريح له ، "إن هذا الاقتراح يأتي في الوقت الذي تحتجز فيه إسرائيل أموال المقاصة الفلسطينية وتواصل حرب الإبادة الجماعية بحق قطاع غزة الصامد وفي الضفة الغربية".

وحذر الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية من تداعيات هذا الإعلان الإسرائيلي الخطير على أمن المنطقة واستقرارها..مُطالبًا الإدارة الأمريكية بالتدخل العاجل والضغط على الحكومة الإسرائيلية لضمان عدم تنفيذه، والإفراج عن الأموال الفلسطينية المُحتجزة لدى دولة الاحتلال.

وقال أبوردينة: "يقومون باحتجاز أموالنا وتحويلها لسرقة الأرض الفلسطينية عبر الاستيطان المُدان دوليًا وغير الشرعي حسب جميع قرارات الشرعية الدولية، خاصة القرار 2334".