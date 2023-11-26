خيري رمضان ينتقد صلاح محسن: "التيشرت الأحمر تقيل عليه بييجي الأهلي ينتكس"

علق الإعلامي خيري رمضان، على حركة صلاح محسن الأخيرة أمام جماهير النادي الأهلي بعد إحراز هدف في المباراة الأخيرة للأهلي، مشددًا على أن اللاعب صلاح محسن سبب من أسباب فساد الإحتراف في مصر، مشددًا على ان اللاعب نفسه ليس سبب وكان لاعب جيد جدًا وحصل على خدماته النادي الأهلي بـ42 مليون جنيه وهي بداية أزمة اللاعبين في الأهلي ومنهم عبدالله السعيد لاعب النادي الأهلي السابق.

خيري رمضان: صلاح محسن سبب من أسباب فساد الإحتراف في مصر

وقال "رمضان"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المٌذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، : "من يوم ما جه الأهلي لا شوفنا منه أبيض ولا أسود و التيشرت الأحمر تقيل عليه بييجي الأهلي ينتكس وجهازة العصبي لا يستحمل انتقاد النقاد الرياضيين".

وأشار إلى أنه يهدر الكثير من الفرص أمام المرمى، والشئ الطبيعي انتقاد الجماهير وجميع اللاعبين مروا بهذا الشئ، وعلى اللاعب أن يكون ملتزم الصمت ويحتفظ بثباته الإنفعالي واحترام الجماهير، موضحًا أن في المباراة الأخيرة للأهلي شارك وأحرز هدف وتوجه ليحتفل مع الجماهير، معقبًا: "عمل حركة "هوووس" مش عايز اسمع منكم ولا كلمة".

وأوضح أن صلاح محسن منذ قدومه إلى النادي الأهلي لم يقدم المردود الجيد إلى الآن، مشددًا على أنه لاعب جيد لكن غير قادر على اللاعب في النادي الأهلي.