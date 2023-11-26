لدغات

الأحد 26/نوفمبر/2023 - 08:22 م 11/26/2023 8:22:19 PM

حكامنا فى كرة القدم فضحونا فى كل مكان مما يدل على أنهم منظرة وفشخرة على الفاضى والحكام فى أفريقيا سبقوهم بمسافات بعيدة.

الحكم محمد عادل احتسب ضربة جزاء وهمية للترجى فى مباراته ببطولة أندية افريقيا ليخرج فائزا وهى مثل ضربات الجزاء التى يحتوى بها أحد الأندية المصرية.. ويقال إن حكامنا بيدفعوا عشان يحكموا مباريات فى افريقيا وهذا على حساب سمعة مصر لأن البداية من هنا.. من عند لجنة الحكام المصرية التى وصل فيها الفساد لفوق الركب ولا نعرف ماذا يفعل الخبير البرتغالى بيريرا فلم يطور التحكيم المصرى ولم يفلح أن يجعله محايدا، ويبدو أنهم أكلوه فتة وكوارع فأصبح لا حول له ولا قوة وعليه العوض.. لكن المستقبل ينذر بكوارث إذا تدخلت الجماهير لتصلح ما يفسده التحكيم!

> عمر كمال ضحية إيقاف القيد بالزمالك فعندما ضمه لصفوفه من 3 سنوات فوجئ بإيقاف القيد فتم إعارته لفيوتشر وعندما أراد العودة فى يناير القادم فوجئ بالقيد مازال موقوفًا وهو لاعب بالمنتخب وعايز يحتفظ بمركزه وربما خطفه الأهلى وربما يحقق حلم حياته باللعب للزمالك.. ولننتظر الأيام!

> اقتراح للجنة المسابقات لتطوير المسابقة وإشعال المنافسة بجعل الفائز بالمباراة يحصل على 3 نقاط والمهزوم صفر وإذا تعادل الفريقان يلعبان ضربات جزاء والفائز يحصل على 2 نقطة والمهزوم نقطة واحدة.. ما رأيكم؟

> هناك أقاويل وإشاعات عن تأجيل مجلس الأهلى زيارته للزمالك لتقديم التهنئة لمجلس إدارته.. هذه المرة من جانب الأهلى واحنا ما صدقنا عودة العلاقات من تانى!