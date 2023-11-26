 البحيرة جاهزة لاستقبال الانتخابات الرئاسية بـ 672 مقر انتخابي

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، إستعداد المحافظة لإنطلاق ماراثون الانتخابات الرئاسية 2024 والمقرر إجراؤها أيام 10 و11 و 12 من شهر ديسمبر القادم حيث تشارك المحافظة بـ 672 مقر انتخابي بإجمالي 855 لجنة فرعية، بالإضافة إلي 24 لجنة للوافدين من خارج المحافظة مشيرة إلى أن عدد الناخبين بالمحافظة أكثر من 4 مليون ناخباً. وشددت نائب محافظ البحيرة على رفع درجة التأهب والتأكد من جاهزية جميع المقرات الانتخابية مع مراعاة كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة والسيدات بشكل يحقق الأمان واليسر للمواطنين في الإدلاء بأصواتهم، مع توفير كافة سبل الراحة لهم.

جاء ذلك خلال جولتها التفقدية لعدد من المقرات الانتخابية للوقوف على جاهزيتها للانتخابات الرئاسية ، حيث تفقدت المقرات داخل مدرسة أبو حمص الرسمية للغات و مدرسة الزهراء الابتدائية و المجمع الخدمى ببلقطر والوحدة الصحية بأبو حمص حيث من المقرر ان تعقد الانتخابات بـ 49 مقر انتخابى داخل 67 لجنة انتخابية بأبو حمص .

وتفقدت المقرات الانتخابية بمركز ومدينة كفر الدوار بمدارس ( الحديثة الإعدادية بنات والحدايق الإعدادية بنين وطلعت حرب الابتدائية ) بالإضافة لمقر المغتربين داخل مصنع الهلال حيث سيؤدى 650393 ناخب أصواتهم بـ 69 مقر انتخابي داخل 109 لجنة بكفر الدوار.

وألتقت الدكتوره نهال بلبع بعدد من أولياء الأمور والعمال والمواطنين وحثتهم على ضرورة المشاركة فى العملية الانتخابية والإدلاء بالصوت الانتخابي كونه واجباً دستورياً.

رافقها خلال الجوله كامل غطاس السكرتير العام المساعد و وكيل وزارة الصحة بالبحيرة و وكيل وزارة التربية والتعليم، واللواء مدحت الزغد - رئيس مركز ومدينة أبو حمص، واللواء عبد العزيز قطاطو - رئيس مركز ومدينة كفر الدوار .