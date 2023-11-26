برلماني: مشاهد الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين تأكيد على نجاح الجهود المصرية لدعم فلسطين

قال النائب زكي عباس عضو مجلس النواب ،إن مشاهد الإفراج وتحرير الأسرى الفلسطينيين من سجون الاحتلال تأكيد على نجاح الجهود المصرية الثابتة والراسخة للدفاع عن حق الشعب الفلسطيني في ظل صمت المجتمع الدولي.

وأوضح عباس ، في تصريحات صحفية له، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي كان ومازال أول الداعمين للقضية الفلسطينية والسعي لحصول الشعب الفلسطيني على حقه في الحرية والأمان وتقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة.

وأكد عضو مجلس النواب، أن جهود الدولة المصرية ستظل مستمرة إلى أن يتم الإفراج عن جميع الأسرى الفلسطينيين من سجون إسرائيل والدفع بمزيد من الجهود لتجديد الهدنة لأكثر من مرة حتى يتم التوصل إلى آلية يمكن الاتفاق حولها لإيقاف الحرب نهائيا في غزة، والعودة مرة أخرى إلى المسار التفاوضي في القضية.

وأشار النائب زكي عباس ، إلى أن المسار العادل الوحيد هو الوصول لحل نهائي لإقامة دولة فلسطينية لوقف هذا الصراع، وخروج المجتمع الدولي عن صمته بالرجوع إلى حدود 1967، وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وفقا المرجعيات الشرعية.

وطالب النائب زكي عباس ، بضرورة محاكمة قيادات الكيان الاحتلال الاسرائيلي، على جرائم الحرب والإبادة التي نفذتها اسرائيل ضد أهالي غزة أمام المحكمة الجنائية الدولية.