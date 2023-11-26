قافلة بيطرية مجانية لقرية تلبانة بمنيا القمح

قال اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي، مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، إن المديرية نظمت قافلة طبية بيطرية مجانية بقرية تلبانة التابعة لمركز منيا القمح، وذلك بحضور مديرى إدارات "رعاية الحيوان، الرعاية التناسلية" بالمديرية ومدير وأطباء إدارة منيا القمح البيطرية، وعدد من أطباء الإدارات المختصة بالمديرية ووكبار المربين بالقرية، وتم من خلالها تقديم الخدمات البيطرية لتخفيف العبء علة كاهل المواطنين.

و أشار مدير مديرية الطب البيطري، إلى أن القافلة قامت بفحص وعلاج ١٨٩ رأس ماشية ضد الأمراض الباطنية، و٢١٢ رأس ماشية لعلاج حالات تنفسية، و٣ رأس ماشية جراحة.

ولفت إلى أنه تم إجراء المسح التناسلي الشامل والفحص بجهاز السونار لـ ١٣٤ رأس ماشـية و ١٩٢ رأس ماشية لعلاج حالات الأمراض الجلدية، ورش ٤١٠ رأس ماشية لمكافحة الطفيليات الخارجية، و تجريع ٣٢٥ رأس أغنام لمكافحة الطفيليات الداخلية، وعلاج أمراض الدواجن لعدد ١٢٣٥ طائر، وترقيم وتسجيل ٧٥حيوان وذلك بالمجان.

وأضاف مدير المديرية أنه تم عقد ندوة وعدد من اللقاءات الإرشادية لزيادة الوعي لدى المربيين، والتوعية بأهمية التأمين على الماشية، والتحسين الوراثي لسلالات الماشية "أبقار، جاموس"، ومشروع تمويل شراء عجلات عشار ثنائية الغرض عالية الإنتاجية، وأهمية التحصين للوقاية من الأمراض الوبائية الخطيرة، والمشروع القومي لإنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان، ومشروع تسمين عجول البتلو، والتوعية ضد مرضى البروسيلا، والسعار.