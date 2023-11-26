تصميمات سارة الدبوسى بمعرض "في العمق" هذا الموعد

تستضيف قاعة زياد بكير بدار الأوبرا فى السادسة مساء الاثنين 27 نوفمبر معرض بعنوان "في العمق" للفنانة سارة الدبوسى، ويستمر حتي الاثنين 4 ديسمبر.

ويضم حوالى 35 لوحة تعبر عن عمق التفكير التأملى وتم تنفيذها بألوان الجواش مضاف اليها خامات متعددة واستلهمت جماليات أنواع من الكائنات البحرية المتميزة بالألوان الزاهية لتخرج فى صورة ثلاثية الابعاد مع استثمار الضوء فى ابراز عناصر التصميم ، هذا الى جانب عدد من التصميمات تحت عنوان " في عمق الصمود" تضامنا مع القضية الفلسطنية.

يذكر أن الفنانة سارة الدبوسى تخرجت فى كلية التربية النوعية جامعة المنصورة ونالت المركز الأول على الدفعة عام 2006 ، تعمل أستاذ التصميم المساعد بنفس الكلية، مراجع داخلى وعضو هيئة الدعم الفني لنظام الجودة والاعتماد لمؤسسات التعليم العالى، لها العديد من المعارض الجماعية والخاصة.