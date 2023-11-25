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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

افتتاح عرضي "الشك" و "نصف وجه" ضمن عروض المعهد في الطليعة.. غداً

بوابة الوفد الإلكترونية

تستضيف فرقة مسرح الطليعة  بقيادة المخرج عادل حسان، عرض "الشك" تأليف جان باتريك شانيلي وإخراج شريهان الشاذلي بقاعة زكي طليمات  في تمام الثامنة مساء.

وعرض "نصف وجه" تأليف سوزان هيل وإخراج أيمن مرجان بقاعة صلاح عبد الصبور في تمام السابعة مساء، وذلك ابتداء  من غد الأحد ٢٦ نوفمبر ولمدة وحتى الخميس ٣٠ نوفمبر الجاري.

في إطار التعاون بين البيت الفني للمسرح برئاسة المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى، والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، وبين المعهد العالي للفنون المسرحية التابع لأكاديمية الفنون برئاسة د.غادة جبارة .

يأتى ذلك ضمن  برنامج "المعهد في الطليعة" والذي يستضيف  خمسة عروض مسرحية لطلاب قسم الإخراج بمرحلة الدراسات العليا بالمعهد العالي للفنون المسرحية، بإشراف عميد المعهد الدكتور أيمن الشيوي .

العرض من إنتاج المعهد العالي للفنون المسرحية، والعروض المقدمة فى المشروع سبق عرضها ضمن مشروعات طلاب الدراسات العليا قسم الإخراج، فى إطار خطة لاستيعاب عروض الشباب الجدد ورعايتها .

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