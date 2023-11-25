أعلن الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادي مانشستر سيتي تشكيله لقمة البريميرليج بعد قليل، أمام ليفربول فى الجولة الـ 13 التى تجمع الفريقين بالدوري الإنجليزي.

تشكيل مانشستر سيتي الرسمي أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي

في حراسة المرمى: إيدرسون

في خط الدفاع: ناثان أكي، روبن دياز، مانويل أكانجي، كايل ووكر

في خط الوسط: رودريجو، بيرناردو سيلفا، فيل فودين

في الهجوم: جيريمي دوكو، إرلينج هالاند، جوليان ألفاريز

مانشستر سيتي

ويتسلح مانشستر سيتي بسلسلة إنتصارات متتالية على ملعبه في الدوري الإنجليزي قبل مباراة اليوم أمام ليفربول، حيث حقق الفوز في أخر 23 مباراة بالدوري الإنجليزي بملعب 'الإتحاد'.

يتصدر فريق مانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 28 نقطة، وبفارق نقطة عن ليفربول الوصيف، قبل إفتتاح الجولة الـ 13 من البريميرليج ظهر اليوم.

كانت أخر مواجهة قد جمعت فريقي ليفربول ومان سيتي في 1 إبريل الماضي، وإنتهت بفوز الفريق السماوي 1-4 بالجولة الـ 29 من الدوري الإنجليزي.

موعد مباراة مانشستر سيتي وليفربول في الدوري الإنجليزي

يواجه مانشستر سيتي نظيره ليفربول، عصر اليوم، على أرضية ملعب الاتحاد معقل السيتي، في تمام الساعة الثانية والنصف عصرا بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر سيتي

وتذاع مباراة مانشستر سيتي ونظيره ليفربول، عصر اليوم، بالجولة الثالثة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، عبر شبكة قنوات بى ان سبورتس، وتبث اللقاء عبر شاشتها بى ان سبورتس 1 .