العنف ضد المرأة في إيطاليا.. سيدة: زوجي السابق جعل ابني يضربني وعزلني عن العالم

تعرضت أمرأه إيطالية تدعي صوفيا للعنف الجسدي والنفسي من زوجها السابق ، وعزلها عن العالم .

واكدت الأم أن ابنها ضربها بتحريض من زوجها السابق " الأب" .

وقالت " لقد التقيت أنا وزوجي عندما كنت صغيرة جدًا ، وأستمر الزواج لأكثر من عشرين عامًا وكان لدينا أيضًا طفلان ، وفي مرحلة معينة بدأت أفهم أن هناك خطأ ما، وفي تلك المرحلة قررت أنني أريد الانفصال ، وكانت تلك هي اللحظة التي اندلعت فيها أعمال العنف ، وفي البداية أقنعني زوجي بالصمود من أجل الأطفال لكنه في الوقت نفسه بدأ في تنفيذ كافة الاستراتيجيات النموذجية المتمثلة في التلاعب النفسي العنيف والماكر الذي دفع الضحية إلى الشك بنفسها وتصوراتها إلى حد جعلها تعتقد أنها مجنونة .

وأشارت أن زوجها السابق قد حاول لبعض الوقت أن يعزلني عن أصدقائي وعن الأشخاص الذين أحبهم، لكي يظل الشخص الوحيد الذي يمكنني اللجوء إليه ، وحاول أن يأخذ أموالي ليتركني دون موارد مالية على الرغم من أنني أملك وظيفة ، وعندما تشاجرنا قد قلب أطفالي ضدي وأكد لهم بأنني مجنونة ، وفي النهاية كان دائمًا ما يجعلني أشعر بالذنب، كما لو كنت مسؤولاً عما حدث .

واضافت صوفيا أنها تعرضت إلى العنف النفسي والجسدي في عدة مناسبات من أحد أبنائها ، وعندما كانت تُجبر على الذهاب إلى المستشفى بسبب حالتها غرفة كان زوجها دائمًا في حالة رعب ، وفي إحدى المرات تمكنت صوفيا من العثور على القوة والفرصة للهروب ، وكان يرافقها أحد الأصدقاء في البداية إلى طبيب نفسي للحصول على تشخيص طبي قادر على إخبارها بما هو ف رأسها وايجاد الحلول والعلاج المناسب للوقوف على قدميها واستئناف حياة طبيعية، والانفصال بالتراضي من قبل زوجها والأستمرار في رعاية الأطفال.

وصرح الطبيب النفسي بعدم وجود أي مرض، بل فقط جروح امرأة معذبة نفسياً بعنف ومنهجية غير مسبوقة وأقترح عليها أن تلجأ إلى مركز "تشيرتشي داكوا لمناهضة العنف" حيث وجدت صوفيا ملجأً ودعمًا لتتم مساعدتها على الانفصال عن زوجها، وإعادة بناء احترامها لذاتها، واستعادة ثقتها بنفسها والعودة إلى الحياة الطبيعية ، وقد نجحت في ذلك ببراعة فتتمسك بوظيفتها، التي يعتمد عليها استقلالها الاقتصادي، ووجدت لنفسها منزلًا، وبدأت تتصالح أيضًا مع الألم الناتج عن تمكنها من الحفاظ على العلاقات مع أكبر أبنائها فقط ولكن الأبن الأصغر يقف علانية مع والده وبسبب مناخ العنف الذي يعيشه في المنزل فمن المحتمل مع مرور الأيام أن يصبح هو نفسه عنيفاً.

وجاء في التقارير الطبية أن المرأة تبدو عليها علامات التعذيب الجسدي والنفسي.

وحذرت صوفيا النساء الأخريات والعمل على مساعدتهن للتعرف على علامات الخطر، أو ما يسمى بالأعلام الحمراء التي نواجهها دائمًا، ولكن نادرًا ما يتم التعرف عليها والهدف الذي دفع صوفيا لتحكي قصتها هو تحذير النساء الأخريات اللاتي يجدن أنفسهن يعانين من وضع مثل حالتها: وتقول في قصة الحب السام هناك دائمًا علامات تخون الحالة الحقيقية للأشياء و يجب أن نتعلم التعرف عليها قدر الإمكان وعدم إضاعة الوقت في الهروب ، وليس هناك حل آخر ، ونحتاج أيضًا إلى الحصول على المساعدة لأننا لا نستطيع القيام بذلك بمفردنا ، وأول علامة يجب الانتباه إليها هي مواقف الاهتمام المفرط بأنفسنا، وكأننا غير قادرين على القيام بذلك بأنفسنا. إذا سمحنا له أن يفعل كل شيء من أجلنا، فسوف يقنعنا قريبًا بأننا غير قادرين على ذلك . "

وتشرح صوفيا كذلك أن الحقيقة الأكثر شيطانية هي أننا على الأقل في البداية، سنكون ممتنين له للغاية على كل ما يفعله من أجلنا ، وسينتهي بنا الأمر بتفويض المزيد والمزيد من الأشياء إليه، بدءًا من التأمين على السيارات وحتى إدارة حسابنا الجاري " ، وبدون المال لا يمكنك حتى الهروب و الاستقلال الاقتصادي هو نقطة حاسمة أخرى، و إذا لم نكن مستقلين اقتصاديا فلن يكون لدينا بعد الآن إمكانية إبداء أي مقاومة أو حتى الهروب ، لذا انتبه إلى حسابك الجاري والتفويضات والسحب المالي غير المنظم.

وصرحت أن هناك نقطة حاسمة أخرى وهي " عدم قبول الإذلال من أي نوع: مثل "أنتي قبيحة"، أو " لقد اكتسبتي وزنًا بالفعل "، أو "أنتي لا تفهمي شيئًا، اتركي الأمر لي": إنها طريقة لإخضاعنا لقتل التقدير والاحترام الذي نكنه لأنفسنا ". وبما أن الوحدة قوة، فإننا لا نقبل الانفصال عن أصدقائنا وعائلتنا، و إن الشخص العنيف يريدنا وحدنا، معتمدين عليه وعزل ، الأمر متروك لنا ألا نسمح لهم ".

وفي النهاية ليس هناك سوى حل واحد: " الهروب دون تردد، حتى لو تركنا أطفالنا وراءنا إذا لم نتمكن من أخذهم معنا؛ سوف نهرب دون تردد، حتى لو لم نتمكن من أخذهم معنا" ، وسيكون هناك وقت للعودة بمجرد انتهاء حالة الطوارئ الأولى، واستعادتهم " وهناك العديد من المراكز في جميع المناطق والرقم الوطني لمكافحة العنف ومكافحة المطاردة " 1522" الذي تروج له رئاسة مجلس الوزراء.

وفي الختام، لا تزال لدى صوفيا رسالة واحدة: رغم كل ما حدث لها، إلا أنها لم تتوقف عن الإيمان بالحب، وتقول « أنا أحب الحب ، وأعتقد أنه إذا كان حبًا صحيًا، فهو حقًا قيمة مضافة للحياة لكن كن حذرًا: عندما تحب شخصًا ما، فإنك لا تصبح نصفه، أو نصف تفاحة له: فالجميع يظل ممتلئًا وكاملًا ، وإن الحب هو مرافقة للحياة، حيث يبقى كل شخص على طبيعته ويستمر في حب نفسه مع الآخر .

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