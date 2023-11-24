تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، بلاغا يفيد بالعثور على جثة ربة منزل عشرينية، في شارع الطابونة بمنطقة المنصورية مركز منشأة القناطر.

وفاة فتاة عشرينية إثر جرح ذبحي بالرقبة بالمنصورية



وانتقل إلى مكان البلاغ رجال المباحث وتبين أن الجثة لربة منزل، "م.س"، 27 عاما، توفيت على إثر قطع غائر بالرقبة بأداة حادة.

وتبين من التحريات أنها لقيت حتفها علي يد زوجها أمام أطفالها..

مصرع 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين في اصطدام بين سيارتين بمطروح

كما لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 6 آخرون في اصطدام بين سيارة تاكسي وسيارة ربع نقل خاص طريق مطروح النجيلة، وتم نقل الوفيات والمصابين إلى النجيلة المركزي عن طريق سيارات الإسعاف.

وقد استقبلت مستشفى النجلية المركزي ، جثث 3 أشخاص مجهولين الهوية، تم نقلهم إلى ثلاجة المستشفى واستقبل المصابين، وهم كل من ريم عباس إبراهيم، صقر قاسي سحيل، علام عيسى محمد، عمرو عيسى محمد، محمود عبد العزيز بسطويسي، وطفلة مجهولة الهوية، ويعانون من اشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة وجرح قطعي بالجبهة، ويتلقون العلاج تحت إشراف أطباء المستشفى.

تم عمل المحضر اللازم تحت تصرف الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على الجهات المختصة لاتخاذ القرار المناسب حيال الواقعة