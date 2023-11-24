سيدات الزمالك تهزمن سبورتنج ببطولة الدوري لكرة الطائرة

فاز الفريق الأول لكرة الطائرة سيدات بنادي الزمالك على نظيره فريق سبورتنج بنتيجة 3-1، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على صالة سبورتنج ضمن مباريات الجولة السابعة للدور التمهيدي للمجموعة الثانية لبطولة الدوري.

وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:



20/25

25/21

25/22

26/24

سيدات الزمالك لكرة الطائرة

ويتواجد فريق الزمالك في المجموعة الثانية بجانب كل من أندية، سبورتنج وسموحة والزهور والطيران وهليوبوليس وأكتوبر والمقاولون العرب.

ومن المقرر أن يواجه نظيره المقاولون العرب يوم الاثنين المقبل، على صالة نادي المقاولون العرب بالجبل الأخضر ضمن مباريات الجولة الثامنة للمجموعة الثانية من الدور التمهيدي لبطولة الدوري.



ويقود الجهاز الفني للفريق كل من، حسام شكري مديراً فنياً ومحمد أنور مدرباً عاماً، وأشرف عبدالعال مدرباً.

