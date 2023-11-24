مصرع 5 أشخاص وإصابة أخر في رحلة البحث عن الأثار بأسوان

لفظ 5 أشخاص أنفاسهم الأخيرة، وأصيب شخص آخر بمحافظة أسوان، اليوم الجمعة، بعد انهيار مغارة عليهم أثناء تنقيبهم عن الآثار.

مصرع 5 أشخاص وإصابة شخص في رحلة البحث عن الأثار بأسوان

كانت البداية بتلقى مدير أمن أسوان ، إخطارا من مأمور مركز إدفو يفيد بمصرع خمسة أشخاص وإصابة شخص آخر أثناء قيامهم بأعمال حفر للتنقيب عن الآثار وانهارت عليهم المغارة مكان الحفر.

وتم نقل المتوفين إلى مشرحة إدفو العمومية ، والمصاب الى مستشفى حورس لتلقى العلاج، وانتقلت القيادات الأمنية الى موقع الحادث للتحرى حول الواقعة، وتحرر المحضر وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

مصرع وإصابة 6 في انقلاب سيارة ربع نقل بطريق الفيوم الصحراوى

كما لقى شخص مصرعه وأصيب 6 آخرون، بسبب انقلاب سيارة ربع نقل بطريق الفيوم الصحراوى، وتم نقل الجثة والمصابين للمستشفى، وتحرير محضر بالواقعة.

وفور تلقى البلاغ أعلى طريق الفيوم الصحراوى، انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث بصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث، وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق مما أدى إلى انقلاب السيارة أعلى الطريق ونتج وفاة شخص وإصابة 6 آخرين ونقلوا جميعهم الى المستشفى.