ربيعة: جاهزون لمواجهة ميدياما وإسعاد جماهير الأهلي

دوري أبطال إفريقيا

قال رامي ربيعة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، إن الفريق جاهز لمباراة ميدياما الغاني المقرر لها مساء غد السبت على استاد السلام في أولى جولات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وأضاف ربيعة خلال حديثه اليوم بالمؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: «عندما نخوض أي مباراة نبحث عن تحقيق الفوز والحصول على الثلاث نقاط، وهو ما نهدف إليه في مباراة الغد أمام ميدياما».

وشدد لاعب الأهلي على أنه لا يوجد ما يسمى الثقة الزائدة للاعبين قبل مواجهة فريق ميدياما، وأنهم سيتعاملون بكل جدية مع المباراة لتحقيق أهدافهم وإسعاد الجماهير.

مران الأهلي

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تدريباته اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة ميدياما، التي تقام مساء غدا السبت ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق المران للحديث في كافة الجوانب الفنية الخاصة بالمباراة المقبلة.

وخاض لاعبو الفريق فقرة بدنية قبل تنفيذ الجزء الخططي خلال تدريبات الكرة.

وانتظم لاعبو الفريق الدوليون في مران اليوم بعد انتهاء مهمتهم مع المنتخبات الوطنية خلال فترة الأجندة الدولية لشهر نوفمبر الجاري.

وكان الجهاز الفني قد منح اللاعبين راحة أمس، واستأنف الفريق مرانه اليوم، والذي حرص خلاله الجهاز الفني على تطبيق الجوانب الفنية والخططية الخاصة بمباراة ميدياما.