يلا شوت الجديد: مشاهدة مباراة الاتحاد والاتفاق بث مباشر في الدوري السعودي.. كورة لايف

يلا شوت الجديد: مشاهدة مباراة الاتحاد والاتفاق بث مباشر في الدوري السعودي.. كورة لايف، يستعد نادي اتحاد جدة لمواجهة الاتفاق اليوم الجمعة، في إطار الجولة الـ14 من منافسات دوري روشن السعودي.

وسيخوض نادي الاتحاد أول مباراة في عهد مدربه الجديد جاياردو، والذي تعاقد معه النادي السعودي خلال الأيام الأخيرة، بعد رحيل البرتغالي نونو سانتو.

ويحتل نادي الاتحاد المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 24 نقطة، أما الاتفاق بقيادة مدربه ستيفن جيرارد فيأتي في المركز السابع برصيد 22 نقطة.

وقبل فترة التوقف الدولي، تعادل الاتفاق في مباراتي الفيحاء والرائد سلبيًا، لذا فمباراة الاتحاد هامة للعودة إلى سكة الانتصارات، رغم ما يبدو من صعوبة كبيرة في هذه المهمة.

وفي هذا التقرير من "الوفد الاحباري" سنتعرف معًا على موعد مباراة الاتحاد والاتفاق والقنوات الناقلة لها وأكثر من ذلك.

وتعود عجلة الدوري السعودي، للدوران من جديد وذلك عقب نهاية التوقف الدولي، حيث تستعد جميع أندية دوري «روشن» للظهور من جديد في مسابقة الدوري ومواصلة الصراع على اللقب الذي يتصدر جدول ترتيبه حتى الآن فريق الهلال، ويحمل لقبه الاتحاد.

يمكنك مشاهدة مباراة اتحاد جدة والاتفاق عبر الضغط هنا ..

كما يمكنك أيضًا مشاهدة مواجهة اتحاد جدة والاتفاق عبر رابط أخرى من خلال الضغط هنا ..

ويستعد فريقي الاتحاد والاتفاق لخوض مواجهة نارية ومرتقبة، في قمة مباريات الجولة الرابعة عشرة، من زمن مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

موعد مباراة الاتفاق والاتحاد اليوم؟

وتنطلق مباراة الاتحاد ضد الاتفاق اليوم في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، الساعة السادسة مساء بتوقيت مكة المكرمة، الساعة السابعة مساء بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الاتفاق والاتحاد اليوم؟

وتشاهدون مباراة الاتفاق ضد الاتحاد في الجولة الرابعة عشر من الدوري السعودي عبر قناة SSC1 HD بتعليق رؤوف خليف.

تشكيل الاتحاد المتوقع لمباراة الاتفاق اليوم؟

حراسة المرمى: مارسيلو جروهي

خط الدفاع: أحمد بامسعود – حسن كادش – لويز فيليبي – مهند الشنقيطي

خط الوسط: فيصل الغامدي – فابينيو – كورنادو

خط الهجوم: كريم بنزيما – حمدالله – كوناردو